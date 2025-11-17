Türkiye’ye Borcunu Ödemedi, BOTAŞ Doğal Gazı Kesti! Stoklarında 35 Günlük Benzin Kaldı
Bulgaristan, ciddi yakıt kriziyle karşı karşıya. Reuters’ta yer alan habere göre ülkenin 35 günlük benzin, 50 günlük dizel stoğu kaldı. Her yıl Türkiye’yen 1.5 milyar metreküp doğalgaz satın almak için anlaşma yapan Bulgaristan’ın iki senede 4 milyar TL borcu birikti. Komşunun temmuz ayından bu yana doğalgaz borcunu ödemediği belirtildi.
Bulgaristan ciddi yakıt kriziyle karşı karşıya.
Türkiye’ye 4 milyar TL borcu var. BOTAŞ, doğal gazı kesti.
