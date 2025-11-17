onedio
Türkiye’ye Borcunu Ödemedi, BOTAŞ Doğal Gazı Kesti! Stoklarında 35 Günlük Benzin Kaldı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
17.11.2025 - 08:31

Bulgaristan, ciddi yakıt kriziyle karşı karşıya. Reuters’ta yer alan habere göre ülkenin 35 günlük benzin, 50 günlük dizel stoğu kaldı. Her yıl Türkiye’yen 1.5 milyar metreküp doğalgaz satın almak için anlaşma yapan Bulgaristan’ın iki senede 4 milyar TL borcu birikti. Komşunun temmuz ayından bu yana doğalgaz borcunu ödemediği belirtildi.

Bulgaristan ciddi yakıt kriziyle karşı karşıya.

Bulgaristan Devlet Rezervleri Bakanı Assen Asenov, ülkede 35 günlük benzin, 50 günlük dizel stoğu kaldığını duyurdu. Bulgaristan’ın yakıt temin ettiği Lukoil’in boru hatlarının devre dışı kalması ülkede yakıt krizini doğurdu. Kapanma tehlikesiyle karşı karşıya olan Burgas Rafinerisi için ise ABD ile iletişim kurdukları açıklandı. 

Rafineriyi ayakta tutmak için pek çok önlem alındı. Dizel ve havacılık yakıtı ihracatının yasaklanması bu önlemlerden biri oldu.

Türkiye’ye 4 milyar TL borcu var. BOTAŞ, doğal gazı kesti.

Bulgaristan, 2024 yılında Türkiye ile 13 yılı kapsayan bir anlaşma imzaladı. Bu anlaşmaya göre Bulgaristan her yıl Türkiye’den 1.5 milyar metreküp doğalgaz satın alacak. Ancak Bulgaristan’ın 4 milyar borcu birikti ve ödemeleri durdurdu. BOTAŞ ise ödeme yapmadığı için gaz akışını durdurdu.

