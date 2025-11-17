Türkiye’ye Borcunu Ödemedi, BOTAŞ Doğal Gazı Kesti! Stoklarında 35 Günlük Benzin Kaldı

Bulgaristan Devlet Rezervleri Bakanı Assen Asenov, ülkede 35 günlük benzin, 50 günlük dizel stoğu kaldığını duyurdu. Bulgaristan’ın yakıt temin ettiği Lukoil’in boru hatlarının devre dışı kalması ülkede yakıt krizini doğurdu. Kapanma tehlikesiyle karşı karşıya olan Burgas Rafinerisi için ise ABD ile iletişim kurdukları açıklandı.

Rafineriyi ayakta tutmak için pek çok önlem alındı. Dizel ve havacılık yakıtı ihracatının yasaklanması bu önlemlerden biri oldu.