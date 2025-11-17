Belediye Başkanı Kuş Sütünün Eksik Olduğu Kahvaltısı Tepki Çekince Açıklama Yaptı

AKP’den istifa ederek İYİ Parti’ye geçen Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, kahvaltıyla gündem oldu. Kayseri’de adeta kuş sütünün eksik olduğu bir kahvaltıya konuk olan Rasim Arı’nın bu sofrası tepki çekti. Tepkiler artınca Arı’dan açıklama geldi. Arı, “Görüntüdeki kahvaltı, ne tarafımızca hazırlanan ne de tarafımızca paylaşılan bir şeydir. Misafir olarak davet edildiğimiz bir ortamdı” dedi.
O anlar şöyleydi:
Adeta kuş sütü eksik! Lüks kahvaltı sofrası tepki çekti.
Tepkiler artıncan Rasim Arı açıklama yaptı:
