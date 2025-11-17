onedio
Belediye Başkanı Kuş Sütünün Eksik Olduğu Kahvaltısı Tepki Çekince Açıklama Yaptı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
17.11.2025 - 08:13

AKP’den istifa ederek İYİ Parti’ye geçen Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, kahvaltıyla gündem oldu. Kayseri’de adeta kuş sütünün eksik olduğu bir kahvaltıya konuk olan Rasim Arı’nın bu sofrası tepki çekti. Tepkiler artınca Arı’dan açıklama geldi. Arı, “Görüntüdeki kahvaltı, ne tarafımızca hazırlanan ne de tarafımızca paylaşılan bir şeydir. Misafir olarak davet edildiğimiz bir ortamdı” dedi.

O anlar şöyleydi:

Adeta kuş sütü eksik! Lüks kahvaltı sofrası tepki çekti.

İYİ Partili Nevşehir belediye Başkanı Rasim Arı, bir galeriye ziyarette bulundu. Galeri sahibinin hazırladığı kahvaltı sofrasına oturan Rasim Arı’nın bu görüntüleri sosyal medyaya paylaşıldı. Söz konusu kahvaltı ise sosyal medyada tepki çekti. Pastırma, sucuk, çeşit çeşit salamlar, etler ve peynirlerin olduğu sofra sosyal medyada tepki çekti. Vatandaşlar, pahalılık nedeniyle alınamayan ürünlerin olduğu sofrayı lüks ve israf olarak nitelendirdi.

Tepkiler artıncan Rasim Arı açıklama yaptı:

twitter.com

'Bugün sosyal medyada yer alan kahvaltı görüntüleri üzerine yanlış anlaşılmaların önüne geçmek amacıyla bu açıklamayı yapma gereği duydum.

Görüntüdeki kahvaltı, ne tarafımızca hazırlanan ne de tarafımızca paylaşılan bir şeydir. Misafir olarak davet edildiğimiz bir ortamdı. İş yeri sahibiyle ilgili sosyal medya paylaşımlarına bakıldığında, kendisine gelen herkesi benzer şekilde ağırladığı açıkça görülmektedir.

Göreve geldiğimiz günden bu yana; sosyal, kültürel ya da ekonomik hiçbir ayrım gözetmeksizin davetlere icabet etmeye özen gösterdik. Bu, hem görev anlayışımızın hem de insani duruşumuzun doğal bir sonucudur.

Her zaman olduğu gibi bugün de kamu imkânlarını kişisel hayatımızda kullanmadık, kullanmayız. Bu konuda duruşumuz ve çizgimiz nettir.

Bu nedenle, vatandaşlarımızın yalnızca bir kare üzerinden değerlendirme yapmamasını; bizleri tanıyanların nasıl bir anlayışla hareket ettiğimizi zaten bildiğini ifade etmek isterim. Davet edildiğimiz her ortama da bugüne kadar olduğu gibi aynı nezaketle icabet etmeye devam edeceğiz.'

