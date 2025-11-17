onedio
Altın Fiyatlarında Son Durum: Altın Haftaya Nasıl Başladı?

Dilara Şimşek
17.11.2025 - 07:37

Altın fiyatları araştırılıyor. Vatandaşlar altında son durumu merak ediyor. Altının haftanın ilk iş günü 17 Kasım Pazartesi gününe nasıl başladığı belli oldu. ABD hükümetinin 43 gün sonra açılması, FED’in faizde indirime gidip gitmeyeceğine dair yaşanan belirsiz altında baskıyı artırdı. Peki, 17 Kasım altın fiyatları ne oldu? Altın haftaya nasıl başladı?

Altın Fiyatları: Altın Bugün Ne Kadar?

Altın fiyatları yatırımcının radarında. 'Altın yükseldi mi, düştü mü?' sorusu vatandaşlar tarafından araştırılıyor. 17 Kasım Pazartesi günü altının haftaya nasıl başladığı da merak edilenler arasında. İşte altın fiyatları...

17 Kasım Altın Fiyatları

Gram Altın Fiyatı

Gram altın 5.558 TL

Çeyrek Altın Ne Kadar?

Çeyrek altın fiyatı 9.380 TL

Yarım Altın Ne Kadar?

Yarım altın fiyatı 18.759 TL

Cumhuriyet Altını Ne Kadar?

Cumhuriyet altını fiyatı 37.403 TL

Altında rekor olacak mı?

Altında rekor olacak mı?

ABD Merkez Bankası’nın (FED) aralık ayındaki toplantısında faiz indirimi yapıp yapmayacağı piyasalar tarafından yakından takip ediliyor. Faiz indirimi beklentisi geçen ay yüzde 95 civarındaydı. Ancak yaşanan son gelişmelerin ardından bu beklenti yüzde 45.8’e kadar geriledi. Bunun nedeni ise ABD hükümetinin 43 günlük kapanmasının ardından yeniden açılması oldu. Altında baskı artarken hükümetin açılmasıyla birlikte ekim ayı TÜFE ve tarım dışı istihdam verileri gibi rakamların açıklanmayacağı belirtildi. Verilerin açıklanmayacak olması FED için belirsizliği artırdı.

Altın düştü mü?

Dünya piyasasında yaşanan gelişmeler nedeniyle altının yatay seviyesini sürdüreceği belirtildi. Analistler bu hafta içinde altında rekor beklemezken 2026'nın sonuna kadar düşüş ve ardından yükseliş trendlerinin devam edeceğini dile getirdi.

