Altın Fiyatlarında Son Durum: Altın Haftaya Nasıl Başladı?

ABD Merkez Bankası’nın (FED) aralık ayındaki toplantısında faiz indirimi yapıp yapmayacağı piyasalar tarafından yakından takip ediliyor. Faiz indirimi beklentisi geçen ay yüzde 95 civarındaydı. Ancak yaşanan son gelişmelerin ardından bu beklenti yüzde 45.8’e kadar geriledi. Bunun nedeni ise ABD hükümetinin 43 günlük kapanmasının ardından yeniden açılması oldu. Altında baskı artarken hükümetin açılmasıyla birlikte ekim ayı TÜFE ve tarım dışı istihdam verileri gibi rakamların açıklanmayacağı belirtildi. Verilerin açıklanmayacak olması FED için belirsizliği artırdı.

Altın düştü mü?

Dünya piyasasında yaşanan gelişmeler nedeniyle altının yatay seviyesini sürdüreceği belirtildi. Analistler bu hafta içinde altında rekor beklemezken 2026'nın sonuna kadar düşüş ve ardından yükseliş trendlerinin devam edeceğini dile getirdi.