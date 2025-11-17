onedio
Dünyanın En İyi Tavuk Yemekleri Listesinde Bir Yemeğimiz Birinci Oldu!

Dilara Bağcı Peker
17.11.2025 - 09:13

Dünyanın önde gelen gastronomi platformlarından TasteAtlas, sık sık hazırladığı yemek listeleriyle gündem oluyor. Yerel lezzetleri dünyaya tanıtmayı ve yaşatmayı amaçlayan TasteAtlas, Türk yemeklerine de oldukça önem veriyor. 2025 yılının sonu yavaş yavaş yaklaşırken bu yılın 'enler' listesi de merakla bekleniyor. 

TasteAtlas, bu kez dünyanın en iyi tavuk yemeklerini sıraladı. Birinci sırada ise Türkiye'den bir lezzet var!

Piliç Topkapı, dünyanın en iyi tavuk yemeği seçildi!

Dünyanın en geniş gastronomi veri tabanına sahip olan Taste Atlas, sık sık oluşturduğu listelerle kullanıcıların dikkatini çekiyor. Hem kullanıcı puanlarına hem de eleştirmen notlarına yer veren platform, bu kez dünyanın en iyi tavuk yemekleri listesini yayınladı.

Listenin ilk sırasında ise Türk mutfağından Piliç Topkapı yer alıyor! 

Piliç Topkapı, adını İstanbul'daki Topkapı Sarayı'ndan alır ve klasik bir Türk tavuk yemeğidir. Bu yemek, kemiksiz tavuk parçalarının lezzetli bir pirinç pilavıyla doldurulmasıyla hazırlanır. İç pilavda çam fıstığı, kuş üzümü, soğan, tarçın, yenibahar ve karabiber gibi çeşitli baharatlar bulunur.

Listenin devamında ise Fas, Kore, Hindistan, Japonya gibi ülkeler yer alıyor.

Listenin ikinci sırasında Fas'ın Rfissa isimli yemeği yer alıyor. Bu yemek, haşlanmış tavuk parçaları, soğan, mercimek ve bayat ekmekle yapılıyor. İçerisinde yer alan çemen tohumu da ayrı bir lezzet veriyor.

Üçüncü sırada ise Kore'nın Chikin isimli yemeği yer alıyor. Chikin, kızartılarak hazırlanan bir tavuk yemeğidir. Tavuk eti öncelikle düşük sıcaklıkta kızartılır, ardından çıtır çıtır bir dış katman elde etmek için daha yüksek sıcaklıkta kızartılır. Servisi sırasında ise farklı soslar kullanılır.

İşte dünyanın en iyi tavuk yemeği Piliç Topkapı'nın tarifi!

  • Soğanları zeytinyağında kavurun. Soğanlar pembeleştiğinde yıkanmış pirinci ekleyin ve kavurun.

  • Kuru üzümü, kuş üzümünü ve baharatları ekleyip karıştırın. Suyu ekleyin ve kapağı kapalı bir şekilde pilavı pişmeye bırakın.

  • Suyunu çeken pilavı karıştırarak havalandırın ve ocaktan alın.

  • Tavuk butlarını derisi alta gelecek şekilde tezgaha serin. İç pilavı kaşıkla ortasına alın, dolma sarar gibi sarın. Birleşme yeri alta gelecek şekilde borcama yerleştirin.

  • Salçalı su hazırlayın ve tavukların üzerine gezdirin. 200 derece fırında 35 dakika pişirin. Dilimleyerek servis edin. 

  • Afiyet olsun!

