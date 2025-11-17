Dünyanın En İyi Tavuk Yemekleri Listesinde Bir Yemeğimiz Birinci Oldu!

Dünyanın en geniş gastronomi veri tabanına sahip olan Taste Atlas, sık sık oluşturduğu listelerle kullanıcıların dikkatini çekiyor. Hem kullanıcı puanlarına hem de eleştirmen notlarına yer veren platform, bu kez dünyanın en iyi tavuk yemekleri listesini yayınladı.

Listenin ilk sırasında ise Türk mutfağından Piliç Topkapı yer alıyor!

Piliç Topkapı, adını İstanbul'daki Topkapı Sarayı'ndan alır ve klasik bir Türk tavuk yemeğidir. Bu yemek, kemiksiz tavuk parçalarının lezzetli bir pirinç pilavıyla doldurulmasıyla hazırlanır. İç pilavda çam fıstığı, kuş üzümü, soğan, tarçın, yenibahar ve karabiber gibi çeşitli baharatlar bulunur.