Dünyanın En İyi Tavuk Yemekleri Listesinde Bir Yemeğimiz Birinci Oldu!

Dünyanın önde gelen gastronomi platformlarından TasteAtlas, sık sık hazırladığı yemek listeleriyle gündem oluyor. Yerel lezzetleri dünyaya tanıtmayı ve yaşatmayı amaçlayan TasteAtlas, Türk yemeklerine de oldukça önem veriyor. 2025 yılının sonu yavaş yavaş yaklaşırken bu yılın 'enler' listesi de merakla bekleniyor.
TasteAtlas, bu kez dünyanın en iyi tavuk yemeklerini sıraladı. Birinci sırada ise Türkiye'den bir lezzet var!
Piliç Topkapı, dünyanın en iyi tavuk yemeği seçildi!
Listenin devamında ise Fas, Kore, Hindistan, Japonya gibi ülkeler yer alıyor.
İşte dünyanın en iyi tavuk yemeği Piliç Topkapı'nın tarifi!
