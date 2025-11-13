onedio
Diğer Çorbalar Yanında Halt Etmiş: Bağışıklığı Güçlendiren Antibiyotik Etkili 5 Kış Çorbası Açıklandı!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
13.11.2025 - 11:33

Soğuk havalar bastırmışken hem içimizi ısıtan hem de vücut direncimizi artıran kış çorbaları rövanşta! Uzmanlar, bazı çorbaların içerdiği vitamin, mineral ve antioksidanlarla adeta doğal antibiyotik etkisi yarattığını söylüyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Sıla Bilgili Tokgöz, bağışıklığı güçlendiren beş etkili kış çorbası tarifi paylaştı. Hem gripten korunmak hem de hastalığı kolay atlatmak isteyenler için tam da mevsimine uygun bu çorbalar oldukça dikkat çekici. 

Gelin, bu beş mucize kış çorbasına birlikte bakalım…

Hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte bağışıklık sistemini güçlendiren besinlere olan ilgi de arttı haliyle.

Uzmanlar özellikle kış aylarında doğal antibiyotik etkisi taşıyan sebzelerin, baharatların ve protein kaynaklarının çorbalarda bir araya getirildiğinde hastalıklara karşı güçlü bir koruma sağladığını vurguluyor. 

Beslenme ve Diyet Uzmanı Sıla Bilgili Tokgöz, soğuk havalarda vücudu zinde tutmak, mikroplara karşı direnç kazanmak ve hastalıkları hızlı atlatmak isteyenler için beş özel çorba tarifi önerdi.

Sütlü Bal Kabağı Çorbası

Bal kabağı; A vitamini, beta-karoten ve yüksek lif içeriği sayesinde bağışıklığın en güçlü destekçilerinden biri. Bağırsak sağlığını iyileştirir, tokluk sağlar ve vücudu enfeksiyonlara karşı korur.

Tokgöz, bu çorbaya soğan ve sarımsak ekleyerek kış mikroplarına karşı adeta kalkan etkisi yaratılabileceğini söylüyor.

Tarifi: 7-8 adet küp doğranmış bal kabağını 1 soğan ve 2 diş sarımsakla tencereye koyun. Zeytinyağında soteleyin ve üzerine 2,5 su bardağı su ekleyin. Kaynayınca blenderdan geçirin. Ardından içerisine 1 su bardağı süt ekleyin ve biraz daha kaynatın. Ocaktayken tuz ve karabiber serpin. İsteyen muskat rendesi veya zencefil de ekleyebilir.

Zerdeçallı Tavuk Suyu Çorbası

Zerdeçal son yılların en popüler antiinflamatuvar baharatı. İçerdiği kurkumin maddesi sayesinde iltihabı azaltır, grip ve soğuk algınlığına karşı savaşır.

Tavuk suyu ile birleştiğinde bağışıklığı adeta ikiye katlayan bir güç oluşturur.

Tarifi: 1 adet 400 gr tavukgöğsünü 1 litre su ile içerisine koyun. Üzerine 3 diş sarımsak koyun ve 40-45 dakika haşlayın. Ardından tavukları didikleyin. Bir tencerede 1 yemek kaşığı un ve 1 yemek kaşığı tereyağını ekleyin ve 1 dakika boyunca kavurun. Ardından tavuk suyunu ekleyin. İçine 2 yemek kaşığı tel şehriyeyi de ekleyin ve pişirin. İstediğiniz kadar limon suyunu ve 1 yumurtanın sarısını bir kapta karıştırdıktan sonra kaynayan tavuk suyundan bir kepçe alarak yavaşça çorbaya ekleyin. Didiklenmiş tavukları da ekledikten sonra 5 dakika daha kaynatı ve son olarak 1 tatlı kaşığı toz zerdeçalı, tuz ve karabiberi ekleyin. Afiyet olsun. 😋

Sebzeli Kış Çorbası

Kereviz, ıspanak, brokoli, pırasa ve havuç… Tam bir kış sebzeleri şöleni!

Bu sebzeler; C vitamini, karotenoid, E vitamini ve güçlü antioksidanlarıyla vücudu bakterilere ve virüslere karşı korur.

Tarif: Malzemeler 2 adet pırasa, 1 küçük boy kereviz, 1 parça kereviz sapı, 1 demet küçük boy brokoli, 6-7 adet kök ıspanak, 1 orta boy havuç, 1 orta boy patates, 2 diş sarımsak ve 1 orta boy soğan. 

Bunların hepsini temizledikten sonra küçük küçük doğrayın ve tüm malzemeleri tencereye koyun. Üzerine 1,5 litre su ilave edip orta ateşte bütün sebzeler yumuşayıncaya kadar pişirin. Ardından içerisine 2 yemek kaşığı zeytinyağı ekleyin. Sonra ister süzgeç ister blenderdan geçirin. Son olarak da tuz ve karabiber ekleyin. Üzerine nane veya kırmızıbiber ilave edin ve artık hazır.

Zencefilli Kırmızı Mercimek Çorbası

Zencefil; öksürük, balgam ve bulantıya karşı birebir.

Mercimek ise bitkisel protein ve lif deposu. Bir araya geldiklerinde tam bir bağışıklık gücü oluşturuyorlar.

Tarif: 2 su bardağı kırmızı mercimeği ayıklayın ve güzelce yıkayın. Bir tencereye 2 yemek kaşığı zeytinyağı ve 1 adet küp küp doğranmış soğan ekleyin. 3-4 dakika soteledikten sonra 2 diş ince doğranmış sarımsağı ve 1 parça dilimlenmiş taze zencefili de 1 dakika soteleyin. Sonra içerisine 1 su bardağı et suyu ve 4 su bardağı su ilave edip kaynayıncaya kadar pişirin. Kırmızı mercimekleri de ekleyip 25 dakika kadar yumuşayana kadar pişirin. Pişen karışımı blenderdan geçirdikten sonra sıcak su ile kıvamı açabilirsiniz isterseniz. Son olarak da tuz ve karabiber ekleyin. Kişniş yapraklarıyla süslemeyi unutmayın.

Sütlü Kıymalı Tarhana Çorbası

Tarhana zaten kışın vazgeçilmezlerinden. Süt ve kıyma ile zenginleştirildiğinde hem protein oranı artar hem de bağışıklığı iyice güçlendirir.

Tarif: 5 yemek kaşığı toz tarhanayı hazırlayın ve 1 su bardağı su ile ıslatın. Ardından 100 gram yağsız kıymayı 2 yemek kaşığı zeytinyağında suyunu salıp çekene kadar kavurun. Sonrasında kıymanın rengi tamamen değişince içerisine 2 diş doğranmış sarımsak, 1 tatlı kaşığı toz biber ekleyip 1 dakika daha kavurmaya devam edin. Suda bekleyen tarhanayı da 1 su bardağı süt, 1 su bardağı et suyu ve 2 su bardağı su ilave ederek rengi koyu olana kadar pişirin. Kıvamı koyu gelirse 1 su bardağı daha sıcak su ilave edebilirsiniz. Son olarak da tuz ve kekik ekleyin.

