Diğer Çorbalar Yanında Halt Etmiş: Bağışıklığı Güçlendiren Antibiyotik Etkili 5 Kış Çorbası Açıklandı!

Zerdeçal son yılların en popüler antiinflamatuvar baharatı. İçerdiği kurkumin maddesi sayesinde iltihabı azaltır, grip ve soğuk algınlığına karşı savaşır.

Tavuk suyu ile birleştiğinde bağışıklığı adeta ikiye katlayan bir güç oluşturur.

Tarifi: 1 adet 400 gr tavukgöğsünü 1 litre su ile içerisine koyun. Üzerine 3 diş sarımsak koyun ve 40-45 dakika haşlayın. Ardından tavukları didikleyin. Bir tencerede 1 yemek kaşığı un ve 1 yemek kaşığı tereyağını ekleyin ve 1 dakika boyunca kavurun. Ardından tavuk suyunu ekleyin. İçine 2 yemek kaşığı tel şehriyeyi de ekleyin ve pişirin. İstediğiniz kadar limon suyunu ve 1 yumurtanın sarısını bir kapta karıştırdıktan sonra kaynayan tavuk suyundan bir kepçe alarak yavaşça çorbaya ekleyin. Didiklenmiş tavukları da ekledikten sonra 5 dakika daha kaynatı ve son olarak 1 tatlı kaşığı toz zerdeçalı, tuz ve karabiberi ekleyin. Afiyet olsun. 😋