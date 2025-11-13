7 Yaşında Cumhurbaşkanına Şarkı Söyledi, Kabadayıyla 2 Kez Evlenip Boşandı: Muazzez Abacı'nın Hayat Hikayesi

Türk Sanat Müziği’nin efsane ismi Muazzez Abacı, doğum gününde hayatını kaybetti. 5 Kasım’da kızını görmek için gittiği ABD’de kalp krizi geçiren usta sanatçı, 12 Kasım’daki 78. yaş gününde yaşam mücadelesini kaybetti. O, daha 7 yaşında dönemin Cumhurbaşkanı Celal Bayar ve Başbakanı Adnan Menderes’in huzurunda “Üsküdar’a Giderken”i söyleyen küçücük bir kız çocuğuydu. O çocuk büyüdü, Türk Sanat Müziği’nin altın seslerinden biri oldu.

Gelin, hem sahnelerin assolistini hem de bir döneme damgasını vuran o güçlü kadının hayat hikayesine birlikte bakalım…