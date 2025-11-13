onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
7 Yaşında Cumhurbaşkanına Şarkı Söyledi, Kabadayıyla 2 Kez Evlenip Boşandı: Muazzez Abacı'nın Hayat Hikayesi

7 Yaşında Cumhurbaşkanına Şarkı Söyledi, Kabadayıyla 2 Kez Evlenip Boşandı: Muazzez Abacı'nın Hayat Hikayesi

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
13.11.2025 - 09:05

Türk Sanat Müziği’nin efsane ismi Muazzez Abacı, doğum gününde hayatını kaybetti. 5 Kasım’da kızını görmek için gittiği ABD’de kalp krizi geçiren usta sanatçı, 12 Kasım’daki 78. yaş gününde yaşam mücadelesini kaybetti. O, daha 7 yaşında dönemin Cumhurbaşkanı Celal Bayar ve Başbakanı Adnan Menderes’in huzurunda “Üsküdar’a Giderken”i söyleyen küçücük bir kız çocuğuydu. O çocuk büyüdü, Türk Sanat Müziği’nin altın seslerinden biri oldu.

Gelin, hem sahnelerin assolistini hem de bir döneme damgasını vuran o güçlü kadının hayat hikayesine birlikte bakalım…

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Türk Sanat Müziği’nin efsane ismi Muazzez Abacı, 12 Kasım 1947’de Ankara’da dünyaya geldi.

Türk Sanat Müziği’nin efsane ismi Muazzez Abacı, 12 Kasım 1947’de Ankara’da dünyaya geldi.

Ailesinin soyadı Altıok’tu. Babası, “Sarı Bomba” lakabıyla tanınan ünlü boksör Oktay Beydi. Ne yazık ki küçük Muazzez, babasını henüz bir buçuk yaşındayken kaybetti. Babasız büyüyen sanatçı, o eksikliği hiçbir zaman unutmadı.

Eğitimine Ankara Koleji’nde yatılı olarak başladı ve liseye kadar burada okudu.

Eğitimine Ankara Koleji’nde yatılı olarak başladı ve liseye kadar burada okudu.

Daha 7 yaşında küçük bir kız çocuğuyken, dönemin Cumhurbaşkanı Celal Bayar ve Başbakanı Adnan Menderes’in karşısında “Üsküdar’a Giderken Aldı da Bir Yağmur” şarkısını seslendirdi. Henüz o yaşta, geleceğin büyük bir sanatçısının geldiğinin sinyallerini veriyordu.

Abacı, müziğe olan tutkusunun peşinden giderek 1967 yılında Ankara Radyosu’na stajyer sanatçı olarak girdi.

Abacı, müziğe olan tutkusunun peşinden giderek 1967 yılında Ankara Radyosu’na stajyer sanatçı olarak girdi.

Üç yıl sonra ilk konserini verdi ve kısa sürede sesini geniş kitlelere duyurdu. 1972 yılında “Silemezler Gönlümden” adlı şarkısıyla yıldızı parladı. Bir yıl sonra çıkardığı ilk plağı “Bir Sen Kaldın İçimde” büyük yankı uyandırdı.

1974’te Bebek Maksim Gazinosu’nda assolist olarak sahneye çıkan Abacı, yalnızca sesiyle değil, gösterişli sahne tarzı, zarif tavırları ve güçlü yorumuyla da Türk Sanat Müziği’ne damga vurdu.

1974’te Bebek Maksim Gazinosu’nda assolist olarak sahneye çıkan Abacı, yalnızca sesiyle değil, gösterişli sahne tarzı, zarif tavırları ve güçlü yorumuyla da Türk Sanat Müziği’ne damga vurdu.

“Şakayık” ve “Vurgun” gibi unutulmaz eserleriyle bir döneme adını altın harflerle yazdırdı. 1998’de Kültür Bakanlığı tarafından Devlet Sanatçısı unvanına layık görüldü.

2000’li yıllarda müzik dünyasındaki durgunlukla birlikte sahnelerden bir süre uzaklaştı.

2000’li yıllarda müzik dünyasındaki durgunlukla birlikte sahnelerden bir süre uzaklaştı.

2007’de “Hayalin İçin Söyle” adlı televizyon yarışmasında jüri üyesi olarak karşımıza çıktı. 2011’de yakın dostu Gönül Yazar’la birlikte bir reklam filminde rol alarak ekranlara nostaljik bir dönüş yaptı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sanat kadar özel hayatıyla da konuşulan Abacı, ilk evliliğini 18 yaşında, polis memuru Abdurrahman Abacı ile yaptı.

Sanat kadar özel hayatıyla da konuşulan Abacı, ilk evliliğini 18 yaşında, polis memuru Abdurrahman Abacı ile yaptı.

Bu evlilikten doktor olan kızı Saba dünyaya geldi.

1970’te yollarını ayıran Abacı, 1973’te avukat Atilla Kurtbaş ile evlendi.

1970’te yollarını ayıran Abacı, 1973’te avukat Atilla Kurtbaş ile evlendi.

Ancak bu evlilik de iki yıl sürdü.

1980’de ise ünlü kabadayı Hasan Heybetli ile evlendi.

1980’de ise ünlü kabadayı Hasan Heybetli ile evlendi.

Bu evliliği o dönem oldukça meşhur olduğu için ayrıca detaylıca anlatmak istiyoruz. İddialara göre; Heybetli, sürekli Abacı'nın çalıştığı gazinoya gidip hayranlıkla onu izliyordu. Bir gün bir cesaretle Abacı'ya onunla birlikte olmak istediğini söyledi. Ancak Abacı istemedi.

Heybetli kolay kolay pes etmedi.

Heybetli kolay kolay pes etmedi.

24 saat Abacı'yı düşündüğünü ifade eden 24 adet kırmızı gül gönderdi. Bu yoğun ilgi karşısına Abacı daha fazla dayanamadı ve bir şans verdi. O şans kısa süre sonra büyük bir aşka dönüştü. Çift bir ilişkiye başladı başlamasına ancak Heybetli'nin şartları Abacı'yı oldukça zorladı. Artık gazinoda çalışmamasını, orada kazandığı paranın daha fazlasını ona vereceğini söyleyen Heybetli'ye Abacı karşı çıktı. Ancak aşkları ağır bastı ve çift 1980 yılında evlendi.

İlk evlilikleri diyoruz çünkü bu fırtınalı evlilik 3 yıl sürdü.

İlk evlilikleri diyoruz çünkü bu fırtınalı evlilik 3 yıl sürdü.

Sonra bir süre ayrı kalan çift 1986 yılında yeniden nikah masasına oturdu. Heybetli, evlilikleri boyunca birkaç kez cezaevine girip çıktı. Hatta Heybetli cezaevindeyken, Muazzez Abacı, cezaevinin tam karşısında bir ev tutu ve bir röportajında o dönemden 'Hasan cezaevinin bahçesinden bir ıslık çalardı, ben balkona koşardım' diye bahsetti.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Ancak bir türlü anlaşamayan ikili 1993’te tekrar boşandı.

Ancak bir türlü anlaşamayan ikili 1993’te tekrar boşandı.

2006’da Heybetli’nin elinde bir gülle kapısına gelip “Üçüncü kez evlenecekler” söylentileri çıksa da, bu kez hikaye yarım kaldı. Boşansalar da Abacı, Heybetli'den 'Eli açık, iyi yürekli ve evde hiç sesi çıkmayan gerçek bir delikanlıydı. Biz onunla defalarca ayrılıp barıştık ama ilişkimiz ömürlük oldu' diye bahsetmeye devam etti.

Son yıllarını daha sakin geçiren sanatçı, ABD’de yaşayan kızı Saba’yı ziyaret etmek için 30 Ekim’de Amerika’ya gitti.

Son yıllarını daha sakin geçiren sanatçı, ABD’de yaşayan kızı Saba’yı ziyaret etmek için 30 Ekim’de Amerika’ya gitti.

Orada geçirdiği kalp krizi sonrası hastaneye kaldırıldı, stent takıldı ancak böbreklerinde oluşan komplikasyonlar nedeniyle yoğun bakıma alındı.

12 Kasım günü, yani doğum gününde, 78 yaşında hayata veda etti.

Acı haberi menajeri Taner Budak duyurdu:

Acı haberi menajeri Taner Budak duyurdu:

“Büyük bir üzüntüyle sanatçımız Muazzez Abacı’yı 12 Kasım 2025 tarihinde, 78’inci doğum gününde kaybettik. Sevgisi, güler yüzü ve güzel kalbiyle daima hatırlanacak.”

Sanat camiasını ve sevenlerini yasa boğan bu veda, bir devrin kapanışı oldu. 💔

Türk Sanat Müziği artık onun sesi olmadan biraz daha sessiz…

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
13
6
1
1
1
1
1
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın