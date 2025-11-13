7 Yaşında Cumhurbaşkanına Şarkı Söyledi, Kabadayıyla 2 Kez Evlenip Boşandı: Muazzez Abacı'nın Hayat Hikayesi
Türk Sanat Müziği’nin efsane ismi Muazzez Abacı, doğum gününde hayatını kaybetti. 5 Kasım’da kızını görmek için gittiği ABD’de kalp krizi geçiren usta sanatçı, 12 Kasım’daki 78. yaş gününde yaşam mücadelesini kaybetti. O, daha 7 yaşında dönemin Cumhurbaşkanı Celal Bayar ve Başbakanı Adnan Menderes’in huzurunda “Üsküdar’a Giderken”i söyleyen küçücük bir kız çocuğuydu. O çocuk büyüdü, Türk Sanat Müziği’nin altın seslerinden biri oldu.
Gelin, hem sahnelerin assolistini hem de bir döneme damgasını vuran o güçlü kadının hayat hikayesine birlikte bakalım…
Türk Sanat Müziği’nin efsane ismi Muazzez Abacı, 12 Kasım 1947’de Ankara’da dünyaya geldi.
Eğitimine Ankara Koleji’nde yatılı olarak başladı ve liseye kadar burada okudu.
Abacı, müziğe olan tutkusunun peşinden giderek 1967 yılında Ankara Radyosu’na stajyer sanatçı olarak girdi.
1974’te Bebek Maksim Gazinosu’nda assolist olarak sahneye çıkan Abacı, yalnızca sesiyle değil, gösterişli sahne tarzı, zarif tavırları ve güçlü yorumuyla da Türk Sanat Müziği’ne damga vurdu.
2000’li yıllarda müzik dünyasındaki durgunlukla birlikte sahnelerden bir süre uzaklaştı.
Sanat kadar özel hayatıyla da konuşulan Abacı, ilk evliliğini 18 yaşında, polis memuru Abdurrahman Abacı ile yaptı.
1970’te yollarını ayıran Abacı, 1973’te avukat Atilla Kurtbaş ile evlendi.
1980’de ise ünlü kabadayı Hasan Heybetli ile evlendi.
Heybetli kolay kolay pes etmedi.
İlk evlilikleri diyoruz çünkü bu fırtınalı evlilik 3 yıl sürdü.
Ancak bir türlü anlaşamayan ikili 1993’te tekrar boşandı.
Son yıllarını daha sakin geçiren sanatçı, ABD’de yaşayan kızı Saba’yı ziyaret etmek için 30 Ekim’de Amerika’ya gitti.
Acı haberi menajeri Taner Budak duyurdu:
