Acı Tesadüf: Hayko Cepkin Şehit Askerlerle Birlikte Uçmuş, Fotoğraf Paylaştı!
Türkiye, Gürcistan’da düşen askeri kargo uçağında 20 askerimizin şehit olması haberiyle sarsıldı. Azerbaycan’dan ülkemize dönüş yolundayken meydana gelen kazanın ardından ülke genelinde büyük bir üzüntü yaşandı. Ünlü rockçu, Hayko Cepkin, şehit olan askerlerle daha önce aynı uçuşu gerçekleştirdiğini belirterek duygusal bir paylaşım yaptı.
İşte detaylar!
11 Kasım günü Türk Hava Kuvvetleri’ne ait C-130 tipi askeri nakliye uçağının Gürcistan sınırları içinde düşmesi sonucu 20 askerimizin şehit olduğu açıklandı.
Ünlü sanatçı, daha önce aynı uçuş ekibiyle Türkiye rekoru denemelerinde birlikte uçtuklarını belirtti.
