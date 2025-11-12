onedio
Acı Tesadüf: Hayko Cepkin Şehit Askerlerle Birlikte Uçmuş, Fotoğraf Paylaştı!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
12.11.2025 - 14:36 Son Güncelleme: 12.11.2025 - 15:18

Türkiye, Gürcistan’da düşen askeri kargo uçağında 20 askerimizin şehit olması haberiyle sarsıldı. Azerbaycan’dan ülkemize dönüş yolundayken meydana gelen kazanın ardından ülke genelinde büyük bir üzüntü yaşandı. Ünlü rockçu, Hayko Cepkin, şehit olan askerlerle daha önce aynı uçuşu gerçekleştirdiğini belirterek duygusal bir paylaşım yaptı. 

İşte detaylar!

11 Kasım günü Türk Hava Kuvvetleri’ne ait C-130 tipi askeri nakliye uçağının Gürcistan sınırları içinde düşmesi sonucu 20 askerimizin şehit olduğu açıklandı.

Azerbaycan’ın Gence kentinden Türkiye’ye dönüş için havalanan uçak, kalkıştan kısa bir süre sonra Kakheti bölgesinde radardan kaybolmuştu. Enkazına ulaşılan uçakta bulunan tüm personelin şehit olduğu haberinin ardından ülke genelinde büyük bir yas havası oluştu.

Acı olayın ardından sanat dünyasından da peş peşe taziye mesajları gelirken, rock müziğin sevilen ismi Hayko Cepkin’in paylaşımı yürek burktu.

Ünlü sanatçı, daha önce aynı uçuş ekibiyle Türkiye rekoru denemelerinde birlikte uçtuklarını belirtti.

Cepkin, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Türkiye rekoru denemelerinde birlikte uçma fırsatı bulduğumuz hocalarımızın vefat haberi hepimizi derinden sarstı. Söylenecek söz yok, çok üzgünüz. Şehitlerimizin ruhu şad olsun, toprağı bol olsun. Milletimizin başı sağ olsun.”

