onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Konserini Bekleyenler Dikkat: BLOK3’ten Şehit Haberleri Sonrası Duyarlı Karar!

Konserini Bekleyenler Dikkat: BLOK3’ten Şehit Haberleri Sonrası Duyarlı Karar!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
12.11.2025 - 11:28

Türkiye 11 Kasım gecesi acı bir haberle sarsıldı. Türk Hava Kuvvetleri’ne ait C-130 tipi askeri nakliye uçağı, Azerbaycan’ın Gence kentinden Türkiye’ye dönüş yolundayken Gürcistan semalarında düştü. Kazada 20 askeri personelimizin şehit olduğu açıklandı. Haber kısa sürede tüm ülkede yankı bulurken, sanat dünyasından da peş peşe başsağlığı mesajları geldi. Ünlü rapçi BLOK3 de duydukları derin üzüntü nedeniyle konserlerini ileri bir tarihe erteledi.

İşte detaylar...

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

11 Kasım akşamı, Türkiye’yi derinden sarsan bir haber geldi.

11 Kasım akşamı, Türkiye’yi derinden sarsan bir haber geldi.

Türk Hava Kuvvetleri’ne ait C-130 tipi askeri nakliye uçağı, Azerbaycan’ın Gence kentinden Türkiye’ye dönüş için havalandı. Ancak kalkıştan kısa bir süre sonra uçak, Gürcistan’ın Kakheti bölgesi yakınlarında radardan kayboldu. Arama kurtarma ekiplerinin çalışmaları sonucunda uçağın parçalanmış halde bulunduğu açıklandı.

Olay, kısa sürede ülke genelinde büyük bir yasa dönüştü. Müzik dünyasından da bu acıya sessiz kalmayan isimlerden biri BLOK3 oldu.

Ünlü rapçi, sosyal medya hesaplarından paylaştığı mesajına şu ifadeleri kullandı:

Ünlü rapçi, sosyal medya hesaplarından paylaştığı mesajına şu ifadeleri kullandı:

Azerbaycan’dan ülkemize gelmek üzere yola çıkan kargo uçağının düştüğü haberini büyük bir üzüntüyle öğrendik. Hayatını kaybeden şehitlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine ve milletimize sabır diliyoruz. BLOK3 olarak önümüzdeki konserlerimizi ileri bir tarihe erteliyoruz.

12 Kasım- Zonguldak

13 Kasım- Kastamonu

14 Kasım- Sinop 

Başımız sağolsun'

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
11
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın