onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
12 Kasım 2025 Çarşamba Diyarbakır Hava Durumu: Diyarbakır'da Bugün Hava Nasıl?

12 Kasım 2025 Çarşamba Diyarbakır Hava Durumu: Diyarbakır'da Bugün Hava Nasıl?

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
12.11.2025 - 08:34

12 Kasım 2025 Çarşamba sabah saatlerinden itibaren Diyarbakır hava durumu araştırılmaya başlandı. Diyarbakır'da vatandaşlar 'Diyarbakır'da bugün hava nasıl? Yağmur var mı? Hava güneşli mi?' sorularına yanıt arıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün duyurusuna göre sıcaklık sabah 18 derece civarında olacak, öğlen ise 22 dereceye kadar çıkacak. İşte Diyarbakır güncel hava durumu raporu....

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Diyarbakır’da 12 Kasım Çarşamba günü hava çok bulutlu geçecek.

Diyarbakır’da 12 Kasım Çarşamba günü hava çok bulutlu geçecek.

Sabah saatlerinde 13-18 derece civarında seyreden sıcaklık, gün ortasına doğru 22 dereceye kadar yükselecek. Gün boyunca yağış beklenmezken rüzgar ise yer yer 6-13 km/s hızla esecek. Nem oranı sabah saatlerinde yüzde 59 civarındayken öğleden sonra yüzde 24’e kadar düşecek. Akşam saatlerinde sıcaklık yeniden 10 dereceye kadar gerileyecek. Günün en yüksek sıcaklığı 22 cerece, en düşük sıcaklığı ise 10 derece civarında olacak.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın