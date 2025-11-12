12 Kasım 2025 Çarşamba Diyarbakır Hava Durumu: Diyarbakır'da Bugün Hava Nasıl?
12 Kasım 2025 Çarşamba sabah saatlerinden itibaren Diyarbakır hava durumu araştırılmaya başlandı. Diyarbakır'da vatandaşlar 'Diyarbakır'da bugün hava nasıl? Yağmur var mı? Hava güneşli mi?' sorularına yanıt arıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün duyurusuna göre sıcaklık sabah 18 derece civarında olacak, öğlen ise 22 dereceye kadar çıkacak. İşte Diyarbakır güncel hava durumu raporu....
Diyarbakır’da 12 Kasım Çarşamba günü hava çok bulutlu geçecek.
