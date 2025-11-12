Hülya Avşar Yeni Sektöre Girdi: Migrene, Romatizmaya ve Diz Ağrılarına Karşı Giyilebilir Kumaşlar!
Kaynak: https://www.turkiyegazetesi.com.tr/sa...
Ünlü şarkıcı ve oyuncu Hülya Avşar, bu kez bambaşka bir sektörden ses getirdi. Tam 6 yıldır üzerinde çalıştığı projeyi hayata geçiren Avşar, sağlık sektörüne adım attı. Giyilebilir teknolojiyle üretilen özel kumaşlardan yapılan ürünlerin, kas ve eklem ağrılarını azalttığı ve migren, bel-diz ağrısı, romatizma gibi rahatsızlıklara iyi geldiği belirtiliyor.
Gelin detaylara birlikte bakalım.
Kaynak: Türkiye Gazetesi
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Hülya Avşar, sanat kariyerinin yanına şimdi de sağlık sektörünü ekledi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Türkiye Gazetesi'nden Ziyneti Kocabıyık'ın haberine göre; Avşar’ın ortak olduğu firma, tam 6 yıllık bir AR-GE çalışması sonucunda Karadeniz’in siyah kumundan ağrı kesici etkiye sahip bir kumaş üretti.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın