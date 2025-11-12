onedio
Hülya Avşar Yeni Sektöre Girdi: Migrene, Romatizmaya ve Diz Ağrılarına Karşı Giyilebilir Kumaşlar!

Hülya Avşar Yeni Sektöre Girdi: Migrene, Romatizmaya ve Diz Ağrılarına Karşı Giyilebilir Kumaşlar!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
12.11.2025 - 09:22

Ünlü şarkıcı ve oyuncu Hülya Avşar, bu kez bambaşka bir sektörden ses getirdi. Tam 6 yıldır üzerinde çalıştığı projeyi hayata geçiren Avşar, sağlık sektörüne adım attı. Giyilebilir teknolojiyle üretilen özel kumaşlardan yapılan ürünlerin, kas ve eklem ağrılarını azalttığı ve migren, bel-diz ağrısı, romatizma gibi rahatsızlıklara iyi geldiği belirtiliyor. 

Gelin detaylara birlikte bakalım.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Kaynak: https://www.turkiyegazetesi.com.tr/sa...
Hülya Avşar, sanat kariyerinin yanına şimdi de sağlık sektörünü ekledi.

Hülya Avşar, sanat kariyerinin yanına şimdi de sağlık sektörünü ekledi.

Kendisini şarkıları ve filmleriyle görmeye alışkın olduğumuz ünlü isim bu kez bambaşka bir alanda karşımıza çıktı. Uzun süredir üzerinde titizlikle çalıştığı projesini tamamlayan Avşar, giyilebilir teknolojilerle üretilen sağlık ürünleri alanında yatırım yaptı.

Türkiye Gazetesi'nden Ziyneti Kocabıyık'ın haberine göre; Avşar'ın ortak olduğu firma, tam 6 yıllık bir AR-GE çalışması sonucunda Karadeniz'in siyah kumundan ağrı kesici etkiye sahip bir kumaş üretti.

Türkiye Gazetesi'nden Ziyneti Kocabıyık'ın haberine göre; Avşar’ın ortak olduğu firma, tam 6 yıllık bir AR-GE çalışması sonucunda Karadeniz’in siyah kumundan ağrı kesici etkiye sahip bir kumaş üretti.

Bu kumaştan üretilen dizlik, korse, bileklik ve boyunluk gibi ürünler, giyilebilir teknoloji özelliği taşıyor. Klinik testlerle desteklenen sonuçlara göre ürünler, en az 7 günlük kullanımda kas ve eklem ağrılarını azaltıyor ve bel, diz, romatizmal ağrılar, karpal tünel sendromu ve migrene iyi geliyor.

Ürünlerin üretimi ise İzmir’de kurulan fabrikada yapılıyor.

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
