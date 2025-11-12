Altın Oran’a Göre Dünyanın En Güzel Kadınları Listesi Açıklandı: Zirvedeki İsim Sürpriz!
Altın Oran formülüne göre dünyanın en güzel kadını seçildi! Altın Oran güzellik ölçümüne göre yapılan analizde yüz hatlarının kusursuzluğunu ölçerek mükemmel yüze sahip isimler belirlendi. Listede Zendaya, Margot Robbie, Frieda Pinto ve Vanessa Kirby gibi birbirinden güzel yıldızlar yer aldı. Peki zirvenin sahibi kim oldu dersiniz?
Gelin, Altın Oran’a göre dünyanın en güzel kadını kimmiş birlikte bakalım! 👀
Dünyaca ünlü isimler listede!
Ancak tüm bu yıldızlar arasından Emma Stone yüzde 94,72’lik mükemmel oranıyla zirveye yerleşen isim oldu!
