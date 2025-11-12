onedio
Altın Oran’a Göre Dünyanın En Güzel Kadınları Listesi Açıklandı: Zirvedeki İsim Sürpriz!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
12.11.2025 - 15:14

Altın Oran formülüne göre dünyanın en güzel kadını seçildi! Altın Oran güzellik ölçümüne göre yapılan analizde yüz hatlarının kusursuzluğunu ölçerek mükemmel yüze sahip isimler belirlendi. Listede Zendaya, Margot Robbie, Frieda Pinto ve Vanessa Kirby gibi birbirinden güzel yıldızlar yer aldı. Peki zirvenin sahibi kim oldu dersiniz? 

Gelin, Altın Oran’a göre dünyanın en güzel kadını kimmiş birlikte bakalım! 👀

Dünyaca ünlü isimler listede!

Yunanların yüzyıllar öncesine dayanan Altın Oran hesaplaması, güzelliği bilimsel bir formüle döküyor. Günümüzde estetik uzmanları tarafından da kullanılan bu oran, yüzün oranları 1.618 sayısına ne kadar yakınsa o kadar mükemmel kabul edildiğini söylüyor.

Yüz oranları, kaş hizası, dudak simetrisi ve çene hattı gibi detayların tek tek incelendiği analizde son olarak ortaya oldukça dikkat çekici sonuçlar çıktı.

Buna göre; Zendaya (%94,37), Frieda Pinto (%94,34), Vanessa Kirby (%94,31) ve Margot Robbie (%93,87) listede kendine yer buldu.

Ancak tüm bu yıldızlar arasından Emma Stone yüzde 94,72’lik mükemmel oranıyla zirveye yerleşen isim oldu!

Güzel oyuncu, kaş oranında %94,2, çene hattında %97 ve dudak ölçülerinde %95,6 puanla birinci oldu. Londra’daki Centre For Advanced Facial Cosmetic and Plastic Surgery kliniğinin yöneticisi Dr. Julian De Silva, “Emma Stone, yüzün tüm bölümleri fiziksel mükemmellik açısından ölçüldüğünde açık ara kazanan oldu” ifadelerini kullandı. Silva, “Tüm oranlarda gösterdiği istikrarlı mükemmellik onu listenin başına taşıdı,” diye de ekledi.

