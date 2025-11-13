Miss Universe Adayı Ceren Arslan Hakkında Şaşırtan Gerçek: Sürpriz Geçmişi Gündem Oldu
Miss Universe yarışmasına sayılı günler kala Türkiye temsilcimiz Ceren Arslan yeniden gündemde! Haftalardır güzelliği ve öz güveniyle övgü toplayan genç model hakkında ortaya çıkan bir gerçek sosyal medyada şaşkınlık yarattı. Meğer Arslan’ın güzellik yarışması yolculuğu bugün sanıldığından çok daha eskiymiş. Ünlü isimlerin bile beğenisini kazanan Arslan’ın yıllar önceki bir yarışmaya katılmış olması yeniden konuşulmaya başlandı.
Gelin, bu sürpriz detayı birlikte inceleyelim…
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bu yıl Miss Universe'te Türkiye'yi temsil eden isim Ceren Arslan oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ancak bu yıl tablo tamamen değişmiş durumda.
Fakat son saatlerde ortaya çıkan bir gerçek sosyal medyada mini bir şaşkınlığa neden oldu.
Yarışmanın birincileri ise Hazal Bayrak ve Eren Doğanay olmuştu.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın