Miss Universe Adayı Ceren Arslan Hakkında Şaşırtan Gerçek: Sürpriz Geçmişi Gündem Oldu

Gülistan Başköy
13.11.2025 - 10:32

Miss Universe yarışmasına sayılı günler kala Türkiye temsilcimiz Ceren Arslan yeniden gündemde! Haftalardır güzelliği ve öz güveniyle övgü toplayan genç model hakkında ortaya çıkan bir gerçek sosyal medyada şaşkınlık yarattı. Meğer Arslan’ın güzellik yarışması yolculuğu bugün sanıldığından çok daha eskiymiş. Ünlü isimlerin bile beğenisini kazanan Arslan’ın yıllar önceki bir yarışmaya katılmış olması yeniden konuşulmaya başlandı.

Gelin, bu sürpriz detayı birlikte inceleyelim…

Bu yıl Miss Universe'te Türkiye'yi temsil eden isim Ceren Arslan oldu.

Güzellik yarışmalarına katılan isimler sosyal medyada sık sık gündem oluyor. 2024 Türkiye Güzeli İdil Bilgen'i mutlaka hatırlıyorsunuzdur. Güzelliği tartışma konusu olmuş, Bülent Ersoy, Demet Akalın gibi ünlü isimler bile eleştiri yağdırmıştı. Özellikle Ersoy'un 'Şabaniye' benzetmesi çok konuşulmuştu. Geçtiğimiz yıl ise Miss Universe Türkiye birincisi Aylin Duman, güzelliğiyle beğeni toplasa da yarışmada derece elde edememişti.

Detaylardan burada bahsetmiştik:

Ancak bu yıl tablo tamamen değişmiş durumda.

Ceren Arslan hakkında neredeyse hiçbir olumsuz yorum yok. Hem zarafeti hem duruşu hem de yarışma sürecinde yaptığı paylaşımlarla büyük övgü alan Arslan, geçtiğimiz günlerde 10 Kasım için yaptığı anlamlı paylaşım ile de takdir toplamıştı.

Kaçıranlar için:

Fakat son saatlerde ortaya çıkan bir gerçek sosyal medyada mini bir şaşkınlığa neden oldu.

Meğer Ceren Arslan, 2018 yılında Miss & Mr Model of Turkey yarışmasına katılmış! O dönemde 16 kız ve 16 erkek modelin kıyasıya yarıştığı organizasyonda Arslan derece alamamış, ancak fotomodel kategorisine seçilmişti.

Yarışmanın birincileri ise Hazal Bayrak ve Eren Doğanay olmuştu.

Bugün geldiği noktaya bakıldığında, o yıllardaki deneyimin ona çok şey kattığı açık. Bu yılki Miss Universe adaylarına göz atıldığında Ceren Arslan’ın şansının oldukça yüksek olduğu konuşuluyor. Biz de buradan kendisine kocaman bir bol şans diliyoruz. Belki de bu yıl birincilik Türkiye’ye gelir, kim bilir? 💫

Peki siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!

