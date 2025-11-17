onedio
Fatih'te Zehirlenen Böcek Ailesinin Son Görüntüleri Ortaya Çıktı

Fatih'te Zehirlenen Böcek Ailesinin Son Görüntüleri Ortaya Çıktı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
17.11.2025 - 15:51

İstanbul’un Fatih ilçesinde gıda zehirlenmesi şüphesiyle anne ve 2 çocuğunu hayattan koparan faciada yeni gelişme. Aile fertlerinin konakladıkları otele giriş anları güvenlik kameralarına yansıdı.

İçeriğin Devamı Aşağıda
İşte zehirlenme sonrası dağılan Böcek ailesinin son görüntüleri...

Fatih ilçesinde gıda zehirlenmesi şüphesiyle anne ve 2 çocuğunu hayattan koparan faciaya ilişkin yürütülen soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor.

Soruşturmada midyeci, kokoreççi ve lokumcu esnafının da aralarında bulunduğu 11 şüpheli gözaltına alınırken, zanlıların 4’ü bugün adliyeye sevk edildi. Geri kalan 7 şüphelinin polisteki sorgusu sürerken, aile fertlerinin konakladıkları otele giriş anları güvenlik kameralarına yansıdı.

Görüntülerde, Böcek ailesinin henüz zehirlenmeden saatler öncesine ait olduğu öğrenilen otele giriş anları görüldü.

2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
