Böcek Ailesi Zehirlenmişti: Olayla İlgili 4 Kişi Tutuklandı

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
17.11.2025 - 21:04 Son Güncelleme: 17.11.2025 - 21:16

Almanya’dan Türkiye’ye tatile gelen 4 kişilik Böcek ailesi zehirlenme nedeniyle hayatını kaybetmişti. Olayla ilgili 4 kişi tutuklandı. Tutuklananların aileye midye, lokum, kokoreç satan kişiler ve kafenin sahibi olduğunu öğrenildi. Ailenin kesim ölüm nedeni ise Adli Tıp raporu sonrasında belli olacak.

Almanya’dan Türkiye'ye tatile gelen 4 kişilik Böcek ailesi zehirlenme nedeniyle hayatını kaybetmişti.

2 çocuk ve annenin ardından baba Servet Böcek de bugün tedavi gördüğü hastanede vefat etti. Olayla ilgili gözaltına alınan 11 kişiden 4’ü tutuklandı. Diğer şüphelilerin işlemleri ise sürüyor.

Tutuklananların aileye midye, lokum, kokoreç satan kişiler ile birlikte ailenin oturduğu kafenin sahibi olduğu öğrenildi.

Gazeteci Ceylan Sever, savcılığın 4 kişi için neden tutuklama istediğini paylaştı.

'Şüphelilerin tutuklamaya sevk yazısında Kokoreçci E.E.’nin dükkanından ve midyeci Y.D.’nin tezgahından alınan numune üzerinde yapılan incelemelerde tüketime uygun olduklarının tespit edildiği belirtildi. Ancak bu numunenin ölüm olaylarından 1,5 gün sonra alınması nedeniyle Böcek ailesinin kullandığı ürünlerle birebir aynı ürünler olmadığı belirtildi.

LOKUMCUYLA KAFENİN SONUÇLARI ÇIKMADI

Ailenin gittiği kafenin sahibi F.M.O ile lokumu satan kuruyemişçi F.T.’nin dükkanından alınan numunelere ilişkin analiz raporlarının da henüz tamamlanmadığı belirtildi. Bu nedenlerle ailenin kesin ölüm sebebinin tespitine dair Adli Tıp Kurumu incelemelerinin devam ettiği kaydedildi. Olayın 3 kişinin ölümüyle sonuçlandığı, baba Servet Böcek’in hayati tehlikesinin bulunduğu kaydedildi. (Savcı tutuklamaya sevk ederken henüz baba vefat etmediğinden).

“TEHLİKELİ”

Olayın toplum nezdinde vahamet arz ettiğinin altı çizildi. Savcı sevk yazısında; suçun işleniş biçimi, suçun işlenmesinde kullanılan araçlar, suçun konusunun önem ve değeri, meydana gelen zarar ve tehlikenin ağırlığını göz önünde bulundurarak bu 4 şüphelinin “taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma” suçundan tutuklanması talep edildi.'

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
