Böcek Ailesi Zehirlenmişti: Olayla İlgili 4 Kişi Tutuklandı
Almanya’dan Türkiye’ye tatile gelen 4 kişilik Böcek ailesi zehirlenme nedeniyle hayatını kaybetmişti. Olayla ilgili 4 kişi tutuklandı. Tutuklananların aileye midye, lokum, kokoreç satan kişiler ve kafenin sahibi olduğunu öğrenildi. Ailenin kesim ölüm nedeni ise Adli Tıp raporu sonrasında belli olacak.
Gazeteci Ceylan Sever, savcılığın 4 kişi için neden tutuklama istediğini paylaştı.
