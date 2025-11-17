Böcek Ailesi Zehirlenmişti: Olayla İlgili 4 Kişi Tutuklandı

'Şüphelilerin tutuklamaya sevk yazısında Kokoreçci E.E.’nin dükkanından ve midyeci Y.D.’nin tezgahından alınan numune üzerinde yapılan incelemelerde tüketime uygun olduklarının tespit edildiği belirtildi. Ancak bu numunenin ölüm olaylarından 1,5 gün sonra alınması nedeniyle Böcek ailesinin kullandığı ürünlerle birebir aynı ürünler olmadığı belirtildi.

LOKUMCUYLA KAFENİN SONUÇLARI ÇIKMADI

Ailenin gittiği kafenin sahibi F.M.O ile lokumu satan kuruyemişçi F.T.’nin dükkanından alınan numunelere ilişkin analiz raporlarının da henüz tamamlanmadığı belirtildi. Bu nedenlerle ailenin kesin ölüm sebebinin tespitine dair Adli Tıp Kurumu incelemelerinin devam ettiği kaydedildi. Olayın 3 kişinin ölümüyle sonuçlandığı, baba Servet Böcek’in hayati tehlikesinin bulunduğu kaydedildi. (Savcı tutuklamaya sevk ederken henüz baba vefat etmediğinden).

“TEHLİKELİ”

Olayın toplum nezdinde vahamet arz ettiğinin altı çizildi. Savcı sevk yazısında; suçun işleniş biçimi, suçun işlenmesinde kullanılan araçlar, suçun konusunun önem ve değeri, meydana gelen zarar ve tehlikenin ağırlığını göz önünde bulundurarak bu 4 şüphelinin “taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma” suçundan tutuklanması talep edildi.'