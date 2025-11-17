onedio
İstanbul'da Fatih'te Zehirlenme Vakası: Baba Servet Böcek de Hayatını Kaybetti

İstanbul’da Fatih’te Zehirlenme Vakası: Baba Servet Böcek de Hayatını Kaybetti

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
17.11.2025 - 19:52 Son Güncelleme: 17.11.2025 - 20:02

İstanbul’da yaşanan zehirlenme vakasında Böcek ailesinden anne ve iki çocuk hayatını kaybetmişti. Hastanede tedavi altına alınan ve entübe edilen baba Servet Böcek’in de vefat ettiği açıklandı.

Almanya'da İstanbul'da tatile gelen Böcek ailesinin zehirlenmesi gündemde.

Almanya’da İstanbul’da tatile gelen Böcek ailesinin zehirlenmesi gündemde.

Böcek ailesinin Fatih ilçesinde bir otelde konaklamış ve Ortaköy’de midye, kokoreç, sucuk ekmek ve kumpir yediği ortaya çıkmıştı. Ailenin otelde yaşanan bir olaydan dolayı de zehirlenmiş olabileceği iddia edilmişti. Böcek ailesinin kaldığı otel ekipler tarafından mühürlenmişti.

İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, anne ve 2 çocuktan sonra hastanede tedavi gören baba Servet Böcek’in kurtulamadığını açıkladı.

Doç. Dr. Abdullah Emre Güner'in paylaşımı

Doç. Dr. Abdullah Emre Güner’in paylaşımı
'Fatih’te rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Böcek ailesinde, 2 evladımız ve annelerinin ardından baba Servet Böcek de tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmiştir.

Hayatını kaybeden aile fertlerine Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum.

Olayla ilgili soruşturmamız titizlikle sürdürülmektedir.'

