İstanbul’da Fatih’te Zehirlenme Vakası: Baba Servet Böcek de Hayatını Kaybetti

Böcek ailesinin Fatih ilçesinde bir otelde konaklamış ve Ortaköy’de midye, kokoreç, sucuk ekmek ve kumpir yediği ortaya çıkmıştı. Ailenin otelde yaşanan bir olaydan dolayı de zehirlenmiş olabileceği iddia edilmişti. Böcek ailesinin kaldığı otel ekipler tarafından mühürlenmişti.

İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, anne ve 2 çocuktan sonra hastanede tedavi gören baba Servet Böcek’in kurtulamadığını açıkladı.