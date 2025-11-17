Cinayet Büro Böcek Ailesinin Kaldığı Otelin İlaçlanmış Olabileceği Üzerinde Duruyor
Almanya'dan İstanbul'a tatil için gelen Böcek ailesi Ortaköy'de yedikleri yemeğin ardından zehirlenme şikayetiyle hastaneye başvurmuştu. Aileden 3 ve 6 yaşındaki çocuklar ve anne hayatını kaybetmişti. Ailenin yemek yediği işletmelerdeki sorumlular gözaltına alınırken Cinayet Büro faciaya oteldeki tahtakurularına karşı kullanılan 'alüminyum fosfit' maddesinin sebep olmuş olabileceğini üzerinde durmaya başladı.
Böcek ailesinin yaşadığı faciaya dair yeni gözaltılar oldu.
