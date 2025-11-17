onedio
Cinayet Büro Böcek Ailesinin Kaldığı Otelin İlaçlanmış Olabileceği Üzerinde Duruyor

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
17.11.2025 - 16:06

Almanya'dan İstanbul'a tatil için gelen Böcek ailesi Ortaköy'de yedikleri yemeğin ardından zehirlenme şikayetiyle hastaneye başvurmuştu. Aileden 3 ve 6 yaşındaki çocuklar ve anne hayatını kaybetmişti. Ailenin yemek yediği işletmelerdeki sorumlular gözaltına alınırken Cinayet Büro faciaya oteldeki tahtakurularına karşı kullanılan 'alüminyum fosfit' maddesinin sebep olmuş olabileceğini üzerinde durmaya başladı.

Böcek ailesinin yaşadığı faciaya dair yeni gözaltılar oldu.

Soruşturmada gözaltına alınan 11 kişiden 4'ü emniyetteki işlemlerin işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Gözaltına alınanlar arasında ailenin yemek yediği yerdeki işletmeciler, otel sorumluları ve oteli ilaçlayanlar da yer alıyordu.

Flaş bir gelişme yaşandı

Cinayet Büro Amirliği tarafından yapılan soruşturmada yeni detaylar ortaya çıktı. Zehirlenme olayından saatler önce tahtakurusuyla mücadele etmek için otelin giriş katında bulunan bir odanın ilaçlandığı tespit edildi. 'Alüminyum fosfit' içeren maddenin, ailenin bulunduğu odaya banyo boşluğundaki havalandırmadan ulaşarak ve odadakileri zehirlemiş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

