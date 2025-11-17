Sanat ve Siyaset Dünyası Çırağan Sarayı'ndaki Görkemli Düğünde Buluştu
CHP Eski Genel Sekreteri ve Eski Devlet Bakanı Mehmet Sevigen’in oğlu Çırağan Sarayı'nda görkemli bir törenle dünya evine girdi. Kemal Kılıçdaroğlu, Binali Yıldırım, İlhan Kesici, Süleyman Soylu, Muharrem İnce gibi önemli siyasilerin yanısıra sanat dünyasından da pek çok isim bu düğünde buluştu. Düğünde Funda Arar ve Mahsun Kırmızıgül sahne aldı.
Çırağan Sarayı'nda gerçekleşen düğünde siyaset ve sanat dünyasının önemli isimleri kameralara yansıdı.
Mahsun Kırmızıgül ve Funda Arar'ın sahne aldığı düğünün nikah şahitleri Kemal Kılıçdaroğlu, Binali Yıldırım, Süleyman Soylu ve Doğu Perinçek oldu.
