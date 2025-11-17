onedio
article/comments
article/share
Sanat ve Siyaset Dünyası Çırağan Sarayı'ndaki Görkemli Düğünde Buluştu

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
17.11.2025 - 14:18

CHP Eski Genel Sekreteri ve Eski Devlet Bakanı Mehmet Sevigen’in oğlu Çırağan Sarayı'nda görkemli bir törenle dünya evine girdi.  Kemal Kılıçdaroğlu, Binali Yıldırım, İlhan Kesici, Süleyman Soylu, Muharrem İnce gibi önemli siyasilerin yanısıra sanat dünyasından da pek çok isim bu düğünde buluştu. Düğünde Funda Arar ve Mahsun Kırmızıgül sahne aldı.

Çırağan Sarayı'nda gerçekleşen düğünde siyaset ve sanat dünyasının önemli isimleri kameralara yansıdı.

Mehmet Sevigen’in oğlu Berke Sevigen ile iş insanı Bayram Yıldız’ın kız kardeşi Nurcan Yıldız'ın bu mutlu gününde siyaset dünyasından Kemal Kılıçdaroğlu, Binali Yıldırım, İlhan Kesici, Süleyman Soylu, Muharrem İnce, İstanbul Valisi Davut Gül, Doğu Perinçek, Hüsamettin Özkan; iş dünyasından Suzan Sabancı, Cavit Çağlar, Tuncay Özilhan, Yüksel Mermer ve sanat dünyasından Orhan Gencebay, Yüksel Mermer, Yavuz Bingöl, Coşkun Sabah, Cengiz Kurtoğlu, Erol Evgin, Selami Şahin, Kubat gibi isimler düğünün davetlilerindendi.

Mahsun Kırmızıgül ve Funda Arar'ın sahne aldığı düğünün nikah şahitleri Kemal Kılıçdaroğlu, Binali Yıldırım, Süleyman Soylu ve Doğu Perinçek oldu.

Törende söz alan Sevigen kendisini 'Bu gece burada muhteşem bir mozaik var... İş, siyaset ve sanat camiasından çok kıymetli dostlarım bizi yalnız bırakmadı. Her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum' sözleriyle ifade etti.

Oğuzhan Kaya
