Asgari Ücret Zammı İçin Ankara Kulislerinde Konuşulan Yeni Formül

Dilara Şimşek
17.11.2025 - 13:30

2026 asgari ücret ne kadar olacak? Yeni yıla dair merak edilen soruların başında asgari ücret zammı geliyor. Her sene aralık ayında Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun toplanmasıyla belirlenen maaş zammı için geri sayım başladı. Milyonlarca çalışan 'Maaşım ne kadar olacak? Ne kadar zam yapılacak?' sorusunun yanıtını araştırıyor. Uzmanlar asgari ücrete dair tahminlerini bir bir açıklarken Ankara kulisleri de hareketlendi. Kulislerde asgari ücrete dair 'orta yol formülü' konuşulmaya başlandı.

Kaynak

2026 asgari ücret zammı: Asgari ücret ne kadar?

Asgari ücrete 2026 yılı için yapılacak zam oranı merak ediliyor. Mevcut asgari ücret 22 bin 104 TL. 2025 asgari ücreti için yüzde 30 zam yapılmıştı. 2026 asgari ücrete yapılacak zam oranı yüzde 30'u bulacak mı? Ekonomistlerin ve analistlerin tahminini göre asgari ücret zammı bu sene yüzde 30'un altında kalacak. Kulislerde yüzde 20-25 zam oranı konuşuluyor. Hükümet tarafından yapılan açıklamada ise herkesin mutabık kalacağı bir rakam olacağı ifade ediliyor.

Asgari ücret zammı için Ankara kulislerinde konuşulan yeni formül.

Show Haber’de yer alan habere göre Ankara kulislerinde ‘orta yol formülü’ konuşuluyor. Peki orta yol formülü nedir? Bu formül hedef enflasyon ile gerçekleşen enflasyonun ortasını kapsıyor. Merkez Bankası’nın yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 32. Orta vadeli programın (OVP) tahmini ise yüzde 16 seviyesinde oldu. Bu iki tahminin ortası asgari ücrete yapılacak zammı belirleyebilir. Yani eğer ‘orta yol formülü’ uygulanırsa asgari ücrete yüzde 25 seviyesinde zam yapılacak.

Asgari ücrete yüzde 25 zam yapılırsa 27 bin 500 TL olacak.

