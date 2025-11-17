Asgari Ücret Zammı İçin Ankara Kulislerinde Konuşulan Yeni Formül

Asgari ücrete 2026 yılı için yapılacak zam oranı merak ediliyor. Mevcut asgari ücret 22 bin 104 TL. 2025 asgari ücreti için yüzde 30 zam yapılmıştı. 2026 asgari ücrete yapılacak zam oranı yüzde 30'u bulacak mı? Ekonomistlerin ve analistlerin tahminini göre asgari ücret zammı bu sene yüzde 30'un altında kalacak. Kulislerde yüzde 20-25 zam oranı konuşuluyor. Hükümet tarafından yapılan açıklamada ise herkesin mutabık kalacağı bir rakam olacağı ifade ediliyor.