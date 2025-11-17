Asgari Ücret Zammı İçin Ankara Kulislerinde Konuşulan Yeni Formül
2026 asgari ücret ne kadar olacak? Yeni yıla dair merak edilen soruların başında asgari ücret zammı geliyor. Her sene aralık ayında Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun toplanmasıyla belirlenen maaş zammı için geri sayım başladı. Milyonlarca çalışan 'Maaşım ne kadar olacak? Ne kadar zam yapılacak?' sorusunun yanıtını araştırıyor. Uzmanlar asgari ücrete dair tahminlerini bir bir açıklarken Ankara kulisleri de hareketlendi. Kulislerde asgari ücrete dair 'orta yol formülü' konuşulmaya başlandı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2026 asgari ücret zammı: Asgari ücret ne kadar?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Asgari ücret zammı için Ankara kulislerinde konuşulan yeni formül.
Bu haberi yapay zeka yorumuyla dinlemek ister misiniz?
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın