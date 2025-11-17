onedio
Türkiye’de Bankaya Borcu Olan Kişi Sayısı Belli Oldu

Dilara Şimşek
17.11.2025 - 12:54

Türkiye, derinleşen ekonomik kriz pençesindeyken vatandaşın borcu katlanarak arttı. Nefes’ten Nisanur Yıldırım’ın haberine göre kişi başına düşen ortalama borç tutarı arttı. Bireysel kredi borçlu sayısı ise bir yılda 1.8 milyon arttı. Bir diğer ifadeyle Türkiye’de her iki kişiden biri borçlu.

Türkiye’de her iki kişiden birinin borcu var.

Kişi başına düşen ortalama borç tutarı bir senede yüzde 42.6 arttı. Kredi borçlu kişi sayısı ise son bir senede 1.8 milyon artarak 43 milyon kişi oldu. Türkiye’nin yarısının borçlu olduğunu gösteren veriler gerçekleri bir kez daha gözler önüne serdi. 

Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezinin eylül ayı verilerine göre, tasfiye olunacak kredi 630 milyar liraya ulaştı. Bireysel borç kredisi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 49 arttı. 5 trilyon 300 milyar liraya ulaşan bireysel kredilerde en büyük pay kredi kartlarının oldu. İkinci sırada ise ihtiyaç kredileri yer aldı.

40 milyon kişinin kredi kartı borcu var.

Kişi başında düşen ortalama borç tutarı 123 bin 124 lira oldu.  40 milyon kişinin kredi kartı borcu olduğu ortaya çıktı. Kredi kartı borçlarının son bir yıl içinde en çok arttığı ilk dört kenti deprem bölgesi oluşturdu. Adıyaman, Kahramanmaraş, Hatay ve Malatya en fazla kredi kartı borcu olan kentler oldu.

