Türkiye’de Bankaya Borcu Olan Kişi Sayısı Belli Oldu

Kişi başına düşen ortalama borç tutarı bir senede yüzde 42.6 arttı. Kredi borçlu kişi sayısı ise son bir senede 1.8 milyon artarak 43 milyon kişi oldu. Türkiye’nin yarısının borçlu olduğunu gösteren veriler gerçekleri bir kez daha gözler önüne serdi.

Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezinin eylül ayı verilerine göre, tasfiye olunacak kredi 630 milyar liraya ulaştı. Bireysel borç kredisi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 49 arttı. 5 trilyon 300 milyar liraya ulaşan bireysel kredilerde en büyük pay kredi kartlarının oldu. İkinci sırada ise ihtiyaç kredileri yer aldı.