Türkiye Petrolleri Konkordato İlan Etti
Geçtiğimiz haftalarda operasyon düzenlenen Türkiye Petrolleri, iflas eşiğine geldi. Üst yönetimi tutuklanan Türkiye Petrolleri konkordato ilan etti. Mahkeme, Türkiye Petrolleri’nin mali yapısını kapsamlı şekilde denetleyecek. Şirketin borcunun 1 milyar TL’yi aştığı ileri sürülmüştü.
Türkiye Petrolleri konkordato ilan etti.
Konkordato başvurusu onaylandı. Mali yapısı incelenecek.
