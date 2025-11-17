Türkiye Petrolleri Konkordato İlan Etti

Türkiye’nin akaryakıt devi derin bir kriz yaşıyor. Adeta çöküş yaşayan Zülfikarlar Holding çatısı altında faaliyet gösteren şirket, geçen haftalarda yapılan operasyonla sarsılmıştı. Antalya ve Hatay'daki akaryakıt rafinerilerinden yaklaşık 1 milyar TL'lik akaryakıt çalınmasının ortaya çıkmasıyla operasyon düzenlenmiş ve üst düzey yöneticileri tutuklanmıştı. Zülfikarlar Holding’ bağlı şirketin Yönetim Kurulu Başkanı İsfendiyar Zülfikari’nin ise yurt dışında olduğu öğrenilmişti.

Kriz yaşayan şirket konkordato ilan etti.