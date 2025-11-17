onedio
Haberler
Ekonomi
Türkiye Petrolleri Konkordato İlan Etti

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
17.11.2025 - 11:32

Geçtiğimiz haftalarda operasyon düzenlenen Türkiye Petrolleri, iflas eşiğine geldi. Üst yönetimi tutuklanan Türkiye Petrolleri konkordato ilan etti. Mahkeme, Türkiye Petrolleri’nin mali yapısını kapsamlı şekilde denetleyecek. Şirketin borcunun 1 milyar TL’yi aştığı ileri sürülmüştü.

Türkiye’nin akaryakıt devi derin bir kriz yaşıyor. Adeta çöküş yaşayan Zülfikarlar Holding çatısı altında faaliyet gösteren şirket, geçen haftalarda yapılan operasyonla sarsılmıştı.  Antalya ve Hatay'daki akaryakıt rafinerilerinden yaklaşık 1 milyar TL'lik akaryakıt çalınmasının ortaya çıkmasıyla operasyon düzenlenmiş ve üst düzey yöneticileri tutuklanmıştı. Zülfikarlar Holding’ bağlı şirketin Yönetim Kurulu Başkanı  İsfendiyar Zülfikari’nin ise yurt dışında olduğu öğrenilmişti. 

Kriz yaşayan şirket konkordato ilan etti.

Konkordato başvurusu onaylandı. Mali yapısı incelenecek.

TP Petrol Dağıtım A.Ş., İstanbul 1 Asliye Ticaret Mahkemesi’ne başvuru yaptı. Konkordato talepli başvuruda şirketin varlıkları üzerinde koruyucu tedbir uygulandı. Geçici mühlet süresi mahkeme tarafından onaylanırken Türkiye Petrolleri’nin mali yapısının incelenmesine başlandı. Kapsamlı denetimin ardından şirketin iflas edip etmeyeceği belli olacak.

