Bir Devin Çöküşü: Türkiye’nin En Büyük Şirketiydi, Şimdi Borçlarını Ödeyemiyor
Bir zamanlar Türkiye'nin en büyük şirketlerinden biri olan Zülfikarlar Holding adeta çöküş yaşıyor. Türkiye Petrolleri Dağıtım A.Ş'ye düzenlenen kaçakçılık operasyonu kapsamında bağlı olduğu Zülfikarlar Holding’in üst yönetimi hakkında verilen gözaltı kararı gündem olmuştu. Operasyonda 3 kişi tutuklanırken Zülfikarlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı İsfendiyar Zülfikari’nin yurt dışında olduğu tespit edilmişti. Şirketin ödemelerini yapamadığı ve 1 milyar TL'lik borcu olduğu ortaya çıktı.
Türkiye'nin en büyük şirketlerinden biri olan Zülfikarlar Holding'in üst yönetimi tutuklanmıştı.
Dev şirketin borçlarını ödeyemediği ortaya çıktı.
kel mehmet rasyonalite diye şirketlerin içinden geçti
Bence dış güçler yaptı bunu da. Ülkemizin gelişmesini istemiyorlar. Çünkü biliyorlar ki ülkemiz gelişirse onların Filistini ele geçirmesine izin vermez ve Os... Devamını Gör
Türkiye'nin en büyük şirketi?! İSO listesinde kaçıncı bu en büyük şirket?