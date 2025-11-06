onedio
Bir Devin Çöküşü: Türkiye’nin En Büyük Şirketiydi, Şimdi Borçlarını Ödeyemiyor

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
06.11.2025 - 10:07

Bir zamanlar Türkiye'nin en büyük şirketlerinden biri olan Zülfikarlar Holding adeta çöküş yaşıyor. Türkiye Petrolleri Dağıtım A.Ş'ye düzenlenen kaçakçılık operasyonu kapsamında bağlı olduğu Zülfikarlar Holding’in üst yönetimi hakkında verilen gözaltı kararı gündem olmuştu. Operasyonda 3 kişi tutuklanırken Zülfikarlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı İsfendiyar Zülfikari’nin yurt dışında olduğu tespit edilmişti. Şirketin ödemelerini yapamadığı ve 1 milyar TL'lik borcu olduğu ortaya çıktı.

Türkiye'nin en büyük şirketlerinden biri olan Zülfikarlar Holding'in üst yönetimi tutuklanmıştı.

Türkiye Petrolleri Dağıtım A.Ş.’ye geçen ay operasyon düzenlenmişti. Operasyon Antalya ve Hatay'daki akaryakıt rafinerilerinden yaklaşık 1 milyar TL'lik akaryakıt çalınmasının ardından gelmişti. Türkiye Petrolleri’ne düzenlenen operasyonda şirketin üst yönetiminden 3 kişi tutuklandı. Zülfikarlar Holding’ bağlı şirketin Yönetim Kurulu Başkanı  İsfendiyar Zülfikari hakkında da gözaltı kararı verilmişti. Ancak Zülfikari’nin yurt dışında olduğu öğrenilmişti.

Dev şirketin borçlarını ödeyemediği ortaya çıktı.

Şirket Türkiye Petrolleri’ne düzenlenen operasyonla sarsılırken pek çok sorun yaşadığı da gün yüzüne çıktı. Holdingin en büyük şirketleri arasında yer alan Akça Kimya'da tahvil krizi yaşandığı iddia edildi. Şirketin 1 milyar TL’lik ödemesini yapamadığı ileri sürüldü.

Akça Kimya’dan borçlarla ilgili açıklama geldi:

'Akça Kimyevi Maddeler Nakliyat Ticaret ve Sanayi A.Ş. tarafından ihraç edilen TRFAKCKK2510 ISIN kodlu özel sektör borçlanma aracına ilişkin 04.11.2025 tarihli itfa ödeme işlemi, ihraççı kuruluşun ödeme tutarını aktarmaması nedeniyle Kuruluşumuz aracılığı ile gerçekleştirilememiştir.”

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
keditopu

kel mehmet rasyonalite diye şirketlerin içinden geçti

Salgın Hastalık

Bence dış güçler yaptı bunu da. Ülkemizin gelişmesini istemiyorlar. Çünkü biliyorlar ki ülkemiz gelişirse onların Filistini ele geçirmesine izin vermez ve Os... Devamını Gör

Bozkurt

Türkiye'nin en büyük şirketi?! İSO listesinde kaçıncı bu en büyük şirket?