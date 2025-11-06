Bir Devin Çöküşü: Türkiye’nin En Büyük Şirketiydi, Şimdi Borçlarını Ödeyemiyor

Bir zamanlar Türkiye'nin en büyük şirketlerinden biri olan Zülfikarlar Holding adeta çöküş yaşıyor. Türkiye Petrolleri Dağıtım A.Ş'ye düzenlenen kaçakçılık operasyonu kapsamında bağlı olduğu Zülfikarlar Holding’in üst yönetimi hakkında verilen gözaltı kararı gündem olmuştu. Operasyonda 3 kişi tutuklanırken Zülfikarlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı İsfendiyar Zülfikari’nin yurt dışında olduğu tespit edilmişti. Şirketin ödemelerini yapamadığı ve 1 milyar TL'lik borcu olduğu ortaya çıktı.