Türkiye’nin 39 Yıllık Dev Firması Resmen İflas Etti

Türkiye'nin 39 Yıllık Dev Firması Resmen İflas Etti

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
03.11.2025 - 18:14

1986 yılında Ankara’da kurulan kargo devi iflas etti. 39 yıldır hizmet veren köklü şirketin konkordato başvurusu reddedildi. Mahkeme, Ankara Ekspres Kargo’nun geçici mühlet kararını kaldırarak iflasına hükmetti.

39 yıllık dev marka iflas etti.

39 yıllık dev marka iflas etti.

Ankara Ekspres Kargo, 1986 yılında kuruldu. Ankara merkezli hizmet veren kargo şirketi mali zorluklar karşısında daha fazla dayanamadı. 39 yıldır Türkiye’nin dört bir yanında taşımacılık hizmetine bulunan dev marka iflas etti. Konkordato talebi reddedilen firmanın iflasına karar verildi.

Borçlarını karşılayabilecek durumda olmadığına karar verildi.

Borçlarını karşılayabilecek durumda olmadığına karar verildi.

Ülke genelinde 70’i aşkın hizmet noktası bulunan Ankara Ekspes Kargo, konkordato başvurusunda bulunmuştu. Ankara 3. Asliye Ticaret Mahkemesi, şirketin borçlarını karşılayabilecek durumda olup olmadığını inceledi. Ancak mahkeme şirketin borçlarını karşılayabilecek durumda olmadığına karar vererek konkordato talebini reddetti. Mahkeme, geçici mühlet kararını kaldırarak iflasına hükmetti.

Dilara Şimşek
