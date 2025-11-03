Türkiye’nin 39 Yıllık Dev Firması Resmen İflas Etti
1986 yılında Ankara’da kurulan kargo devi iflas etti. 39 yıldır hizmet veren köklü şirketin konkordato başvurusu reddedildi. Mahkeme, Ankara Ekspres Kargo’nun geçici mühlet kararını kaldırarak iflasına hükmetti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
39 yıllık dev marka iflas etti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Borçlarını karşılayabilecek durumda olmadığına karar verildi.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın