Ahmet Ercan "Önemle Uyarıyorum" Diyerek Yeni Deprem Açıklaması Yaptı

Ahmet Ercan "Önemle Uyarıyorum" Diyerek Yeni Deprem Açıklaması Yaptı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
03.11.2025 - 16:11

Merkezi Balıkesir’in Sındırgı ilçesi olan bir deprem meydana geldi. 3 Kasım Pazartesi günü saat 15.35’te gerçekleşen deprem İstanbul başta olmak üzere çevre illerden de hissedildi. Deprem korku ve paniğe neden olurken Ahmet Ercan’dan yeni bir açıklama geldi. Ercan, “Önemle uyarıyorum” diyerek son depremi yorumladı.

3 Kasım Pazartesi günü Balıkesir'de yeni bir deprem daha oldu.

Balıkesir aylardır depremle sallanıyor. 10 Ağustos ve 27 Ekim'de Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 6.1 büyüklüğünde depremler meydana geldi. Korku ve paniğe neden olan depremlerin ardından 3 Kasım günü yeni deprem gerçekleşti. Saat 15.35'te gerçekleşen depremin büyüklüğü AFAD tarafından 4.9 olarak açıklanırken Kandilli ise 5.1 olarak duyurdu.

Ahmet Ercan'dan deprem açıklaması.

Yaşanan son depreme dair Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan açıklama geldi. Ercan, bu depremin 6.1 büyüklüğündeki depremin en yüksek artçısı olacağını kaydetti. 

'Önemle uyarıyorum' diyen Ahmet Ercan, şu ifadeleri kullandı:

'Bu deprem 27 Ekim 2025 günü 6,1 büyüklüğünde olan depremin beklenen en büyük artçı depremidir. Düzgün gidişe göre yörede bundan daha büyük bir artçı deprem beklemek şaşırtıcı olur. Ne var ki 5,1 depremi Sındırgı’daki yapı hasarlarını artırmıştır. Çünkü Sındırgı‘nın kurulduğu Balıkesir yolu ile Akhisar yolu eski bir sazlık Kovalık bataklık ile göl yatağıdır. Buraya gelen sarsıntı dalgaları üçle dört kat büyütülerek üst yapıya yansıdığı için hasar oranı artmaktadır. Ayrıca yapılar rezonansa gelmektedir.

Bu depremlerde yapılarda kolon kesmeleri ve giriş kat üzerine yapı görüşmeleri görüldüğü gibi yer yer sıvılaşma olaylarıyla da karşılaşılmıştır. Kırık güneydoğuya doğru ilerlemektedir. Olabilecek daha büyük bir depremde Sındırgı çok daha büyük bir hasar olabilir. Sındırgı‘ın bir an önce eski bataklık alanından alınıp TOKİ konutlarının olduğu Güneydoğu‘daki alana kaydırılması ivedilikle gereklidir. Önemle uyarıyorum.'

