İstanbul'da Hissedilen Bir Deprem Oldu

Dilara Şimşek
03.11.2025 - 15:40

İstanbul'da hissedilen bir deprem meydana geldi. Deprem İstanbul, Balıkesir, Bursa çevrelerinde hissedildi. Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğü 5.1 olarak açıkladı. AFAD ise büyüklüğü 4.9 olarak bildirdi. Depremin merkezi Balıkesir-Sındırgı olarak kaydedildi.

Balıkesir beşik gibi sallanıyor!

Ağustos ayından bu yana Balıkesir'de meydana gelen depremlerin ardı arkası kesilmiyor. Her gün büyüklüğü en az 4 olan depremlerin meydana geldiği Balıkesir Sındırgı, 3 Kasım Pazartesi günü şiddetli depremle sarsıldı. 

AFAD, depremin büyüklüğünü 4.9 olarak açıkladı. Kandilli Rasathanesi ise 5.1 olarak bildirirken depremin merkezi Balıkesir Sındırgı olarak açıklandı.

Deprem, başta İstanbul olmak üzere çevre illerde hissedildi.

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Cubo Caban

Ya onedio editörleri siz embesil misiniz, geçen sefer de tepki aldınız, konu istanbulda hissedilmesi mi yoksa Balıkesir de olması mı ?

Cubo Caban

BUNDLE başlığı: Balıkesir'de4. 9 büyüklüğünde deprem

Serhat Yildirim

hisseden tüm illere geçmiş olsun 😭🥹🥺

nololinolife3441

ilk defa hissetmedim istanbul’da