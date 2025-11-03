İstanbul'da Hissedilen Bir Deprem Oldu

Ağustos ayından bu yana Balıkesir'de meydana gelen depremlerin ardı arkası kesilmiyor. Her gün büyüklüğü en az 4 olan depremlerin meydana geldiği Balıkesir Sındırgı, 3 Kasım Pazartesi günü şiddetli depremle sarsıldı.

AFAD, depremin büyüklüğünü 4.9 olarak açıkladı. Kandilli Rasathanesi ise 5.1 olarak bildirirken depremin merkezi Balıkesir Sındırgı olarak açıklandı.

Deprem, başta İstanbul olmak üzere çevre illerde hissedildi.