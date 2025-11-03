Evlilikte Yeni Dönem Başlıyor: Düğün Sonrası Kadının, Erkeğin Kütüğüne Geçmesi İptal Ediliyor
Kadının evlenme sonrası kocasının soyadını alması düzenlemesini iptal eden Anayasa Mahkemesi’nin önüne bu kez de “evlenen kadının kaydı kocasının hanesine taşınır” düzenlemesinin iptali geldi. Kadının evlendikten sonra kocasının soyadını alması düzenlemesini eşitlik ilkesine aykırı bularak iptal eden Yüksek Mahkeme, bu düzenlemenin iptal isteminin ilk incelemesini 6 Kasım’da yapacak.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kadınların yıllardır mücadele ettiği "soyadı" meselesinin ardından, "evlenen kadının kütüğünün evlilik sonrası kocasının hanesine taşınması" düzenlemesi de davalık oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İlk inceleme 6 Kasım'da yapılacak!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın