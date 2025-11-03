onedio
Evlilikte Yeni Dönem Başlıyor: Düğün Sonrası Kadının, Erkeğin Kütüğüne Geçmesi İptal Ediliyor

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
03.11.2025 - 15:06

Kadının evlenme sonrası kocasının soyadını alması düzenlemesini iptal eden Anayasa Mahkemesi’nin önüne bu kez de “evlenen kadının kaydı kocasının hanesine taşınır” düzenlemesinin iptali geldi. Kadının evlendikten sonra kocasının soyadını alması düzenlemesini eşitlik ilkesine aykırı bularak iptal eden Yüksek Mahkeme, bu düzenlemenin iptal isteminin ilk incelemesini 6 Kasım’da yapacak.

Kadınların yıllardır mücadele ettiği "soyadı" meselesinin ardından, "evlenen kadının kütüğünün evlilik sonrası kocasının hanesine taşınması" düzenlemesi de davalık oldu.

Nüfus Hizmetleri Kanunu’nun 23. maddesinin ikinci fıkrasında yer alan 'Evlenen kadının kaydı kocasının hanesine taşınır. Kocası ölen kadın yeniden evlenmedikçe ölen kocasının aile kütüğünde kalır. Ancak dilerse babasının kütüğüne dönebilir' hükmünün iptali istemiyle Anayasa Mahkemesine başvuru yapıldı.

İstanbul 14. Asliye Hukuk Mahkemesi, baktığı bir davada uygulama konusu olan Kanun maddesinin “eşitlik ilkesine aykırı” olduğu gerekçesiyle yapılan başvuruyu ciddi bularak, iptali istemiyle Anayasa Mahkemesine itiraz yoluyla başvuru yaptı.

İlk inceleme 6 Kasım'da yapılacak!

Yüksek Mahkeme, Nüfus Hizmetleri Kanunu’nun 23. maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Evlenen kadının kaydı kocasının hanesine taşınır. Kocası ölen kadın yeniden evlenmedikçe ölen kocasının aile kütüğünde kalır. Ancak dilerse babasının kütüğüne dönebilir” hükmünün iptali istemini 6 Kasım’daki Genel Kurul gündeminde ele alacak. Başvuruda bir eksiklik tespit edilmezse, düzenlemenin iptal istemi daha sonra belirlenecek bir günde esastan görüşülecek.

Anayasa Mahkemesi'nce, daha önce iptal edilen Türk Medeni Kanunu'nun 187. maddesinin birinci cümlesi, 'evlenen kadının kocasının soyadını alacağını ancak evlendirme memuruna veya daha sonra nüfus idaresine yapacağı yazılı başvuruyla kocasının soyadının önünde önceki soyadını da kullanabileceği, kadının evlenmeden önceki soyadını evlendikten sonra tek başına kullanamayacağını' öngörüyordu.

Yüksek Mahkeme'nin iptal kararında, 'Erkek, evlenmeden önceki soyadını evlendikten sonra da tek başına kullanabildiği halde kuralla kadının evlenmeden önceki soyadını evlendikten sonra ancak kocasının soyadının önünde kullanabileceği öngörüldüğünden karşılaştırmaya müsait şekilde benzer durumda olan eşler arasında cinsiyet temelinde farklı muamelenin yapıldığı açıktır' değerlendirmesi yapılmıştı.

Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
