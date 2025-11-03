onedio
article/comments
article/share
Haberler
Video
Yine Çenemiz Yoruldu: Bir Sosyal Medya Kullanıcısı Boğaz Manzaralı Evini Paylaştı

Yine Çenemiz Yoruldu: Bir Sosyal Medya Kullanıcısı Boğaz Manzaralı Evini Paylaştı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
03.11.2025 - 14:27

İçerik Devam Ediyor

Boğaz manzarası pek çok kişiye göre dünyanın en güzel manzarası. Bu eşsiz güzellik, bir yandan tarihi dokusuyla, diğer yandan doğal güzelliğiyle her birimizi kendine hayran bırakıyor. Dünyanın dört bir yanından turistlerin, İstanbul denince aklına ilk gelen Boğaz oluyor. Elbette herkesin içinden Boğaz manzaralı ev hayali geçmiştir. Fakat fiyatları düşününce sadece hayal olarak kalıyor. 

Bir sosyal medya kullanıcısı, Boğaz manzaralı evini paylaştı. “Balkonu, salonu ve hatta mutfağı Boğaz manzaralı evin vardır, Yatak odası arkada kaldı diye salonda uyuyorsundur…” notuyla paylaştığı video, izleyenleri derin bir iç geçirtti.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Buradan izleyebilirsiniz;

Kiralar elbette dudak uçuklatıyor.

Kiralar elbette dudak uçuklatıyor.

Boğaz bir manzaralı ev sahibi olmayı zaten geçiyoruz fakat burada kirada yaşamak da oldukça zor. Geçtiğimiz günlerde bir sosyal medya kullanıcısı Boğaz'da yaşamanın zorluklarını anlattığı bir video paylaşmıştı. Videoya pek çok kişi, ne kadar zor olursa olsun Boğaz'da yaşamak isteyecekleri yorumunda bulundu. Boğaz'daki pek çok evin eski olmasını göz önünde bulundurursak, siz de her şeye rağmen Boğaz'da yaşamak ister miydiniz?

👇

👇
twitter.com
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
twitter.com
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
2
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın