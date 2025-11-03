Yine Çenemiz Yoruldu: Bir Sosyal Medya Kullanıcısı Boğaz Manzaralı Evini Paylaştı

Boğaz manzarası pek çok kişiye göre dünyanın en güzel manzarası. Bu eşsiz güzellik, bir yandan tarihi dokusuyla, diğer yandan doğal güzelliğiyle her birimizi kendine hayran bırakıyor. Dünyanın dört bir yanından turistlerin, İstanbul denince aklına ilk gelen Boğaz oluyor. Elbette herkesin içinden Boğaz manzaralı ev hayali geçmiştir. Fakat fiyatları düşününce sadece hayal olarak kalıyor.
Bir sosyal medya kullanıcısı, Boğaz manzaralı evini paylaştı. “Balkonu, salonu ve hatta mutfağı Boğaz manzaralı evin vardır, Yatak odası arkada kaldı diye salonda uyuyorsundur…” notuyla paylaştığı video, izleyenleri derin bir iç geçirtti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Buradan izleyebilirsiniz;
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kiralar elbette dudak uçuklatıyor.
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın