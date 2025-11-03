Yine Çenemiz Yoruldu: Bir Sosyal Medya Kullanıcısı Boğaz Manzaralı Evini Paylaştı

Boğaz manzarası pek çok kişiye göre dünyanın en güzel manzarası. Bu eşsiz güzellik, bir yandan tarihi dokusuyla, diğer yandan doğal güzelliğiyle her birimizi kendine hayran bırakıyor. Dünyanın dört bir yanından turistlerin, İstanbul denince aklına ilk gelen Boğaz oluyor. Elbette herkesin içinden Boğaz manzaralı ev hayali geçmiştir. Fakat fiyatları düşününce sadece hayal olarak kalıyor.

Bir sosyal medya kullanıcısı, Boğaz manzaralı evini paylaştı. “Balkonu, salonu ve hatta mutfağı Boğaz manzaralı evin vardır, Yatak odası arkada kaldı diye salonda uyuyorsundur…” notuyla paylaştığı video, izleyenleri derin bir iç geçirtti.