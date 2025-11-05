Türkiye’den çekilen otomotiv devinden tarihi karar. 3 markayla geri dönüyor.

General Motors’un Türkiye temsilcisi olacak Tur Oto, açıklama yaptı. Açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

“General Motors, Türkiye pazarına tüm marka ve modelleriyle ilk kez resmi bir temsilcilik aracılığıyla güçlü bir şekilde adım atıyor. Yedek parça ve garanti kapsamındaki tüm operasyonlar, General Motors'un Avrupa operasyonlarıyla entegre bir yapıda, artık Tur Oto A.Ş. güvencesiyle kurulacak bayilik ağı üzerinden yürütülecektir.”