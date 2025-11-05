onedio
Türkiye'den Çekilen Otomotiv Devinden Tarihi Karar: 3 Markayla Geri Dönüyor

Türkiye’den Çekilen Otomotiv Devinden Tarihi Karar: 3 Markayla Geri Dönüyor

Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
05.11.2025 - 08:36

ABD merkezli otomobil grubu General Motors, 2015 yılında Türkiye’den çekilmişti. Otomotiv devi tarihi bir karar alarak Türkiye’ye geri geleceğini açıkladı. Yeniden Türkiye pazarına girecek olan General Motors, 3 otomobil markasıyla geri dönecek. Şirketin, Türkiye’de temsilcisi ise belli oldu.

Türkiye'den çekilen otomotiv devinden tarihi karar. 3 markayla geri dönüyor.

Türkiye’den çekilen otomotiv devinden tarihi karar. 3 markayla geri dönüyor.

General Motors, Chevrolet markasını 2015 yılında Türkiye’den çekmişti. 2017 yılında ise Avrupa’dan tamamen çekilen ABD’li otomotiv devi yeni karar aldı. 2024 yılında Avrupa’ya geri dönen otomotiv devinin yeni hamlesinde şimdi Türkiye var. General Motors, Türkiye’ye geri dönme kararı aldı. Tur Oto ile temsilcilik anlaşması imzayalan otomotiv devi bu kez Cadillac, Chevrolet ve GMC’yi, Türkiye’de satışa sunacak.

"Türkiye pazarına tüm marka ve modelleriyle adım atıyor."

"Türkiye pazarına tüm marka ve modelleriyle adım atıyor."

General Motors’un Türkiye temsilcisi olacak Tur Oto, açıklama yaptı. Açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

“General Motors, Türkiye pazarına tüm marka ve modelleriyle ilk kez resmi bir temsilcilik aracılığıyla güçlü bir şekilde adım atıyor. Yedek parça ve garanti kapsamındaki tüm operasyonlar, General Motors'un Avrupa operasyonlarıyla entegre bir yapıda, artık Tur Oto A.Ş. güvencesiyle kurulacak bayilik ağı üzerinden yürütülecektir.”

