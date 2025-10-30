Türkiye Petrolleri'ne Operasyon: Üst Yönetim Tutuklandı!

Türkiye Petrolleri’ne operasyon düzenlendi. Antalya ve Hatay'daki akaryakıt operasyonunda, piyasa değeri 1 milyar lirayı aşan 14 bin 467 ton akaryakıtın eksik olduğu belirlendi. Bunun üzerine gerçekleşen operasyonda üst düzey 3 yönetici tutuklandı. Hakkında gözaltı kararı verilen TP Petrol Dağıtım AŞ Yönetim Kurulu Başkanı İ.Z.'nin yurt dışında olduğu öğrenildi.