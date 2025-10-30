onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Türkiye Petrolleri'ne Operasyon: Üst Yönetim Tutuklandı!

Türkiye Petrolleri'ne Operasyon: Üst Yönetim Tutuklandı!

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
30.10.2025 - 14:26

Türkiye Petrolleri’ne operasyon düzenlendi. Antalya ve Hatay'daki akaryakıt operasyonunda, piyasa değeri 1 milyar lirayı aşan 14 bin 467 ton akaryakıtın eksik olduğu belirlendi. Bunun üzerine gerçekleşen operasyonda üst düzey 3 yönetici tutuklandı. Hakkında gözaltı kararı verilen TP Petrol Dağıtım AŞ Yönetim Kurulu Başkanı İ.Z.'nin yurt dışında olduğu öğrenildi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Türkiye Petrolleri’ne operasyon düzenlendi.

Türkiye Petrolleri’ne operasyon düzenlendi.

TP Petrol Dağıtım AŞ. Antalya ve Hatay'daki akaryakıt miktarının, rafinerinin bildirdiği miktardan 18 bin 476 ton eksik olduğu Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na (EPDK) bildirdi. 

Bu kapsamda başlatılan soruşturmada 9 şüpheli gözaltına alındı.

TP Petrol Dağıtım AŞ'nin genel müdürü M.B, eski genel müdürü Ç.D, ikmal müdürü H.G. ve tesis müdürü O.E.C. Antalya'da gözaltına alındı.

TP Petrol Dağıtım AŞ Yönetim Kurulu Başkanı İ.Z. ve aynı şirkette üst düzey yönetici olan A.Ç.Y'nin yurt dışında oldukları belirlendi.

Üst yönetimden 3 kişi tutuklandı.

Üst yönetimden 3 kişi tutuklandı.

Soruşturma kapsamında  eski genel müdür Ç.D. savcılıktan serbest bırakılırken, genel müdür M.B, ikmal müdürü H.G. ve tesis müdürü O.E.C. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
7
4
2
2
2
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
Cihan Kutlu

Ülkede hırsız olmayan yok

Hızlı Joe

Varın ÖTV sini KDV sini siz hesaplayın.

Green__Berets

Hırsızlık babadan oğula geçer,oğuldan babaya değil.