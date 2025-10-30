İklim Bilimci Okan Bozyurt’tan Kar Yağışı Müjdesi: Bu Sene Daha Uzun Süre Kar Yağışı Olacak
İklim Bilimci Dr. Okan Bozyurt, kış mevsimindeki yağışlar konusunda umutlu olduğunu ifade ederek, 'Marmara, Karadeniz, İç Anadolu’nun kuzeyi, Göller Bölgesi ve Doğu Anadolu'da yoğun kar yağışları bekliyoruz. Kar örtüsünün önceki yıllara göre daha uzun süre yerde kalma ihtimali yüksek' dedi.
Kar yağışının ne zaman yaşayanacağı ve ne kadar süre devam edeceği merakla beklenirken uzman isimden yeni bir kar yağışı açıklaması geldi.
