İklim Bilimci Okan Bozyurt’tan Kar Yağışı Müjdesi: Bu Sene Daha Uzun Süre Kar Yağışı Olacak

Ali Can YAYCILI
30.10.2025 - 13:59

İklim Bilimci Dr. Okan Bozyurt, kış mevsimindeki yağışlar konusunda umutlu olduğunu ifade ederek, 'Marmara, Karadeniz, İç Anadolu’nun kuzeyi, Göller Bölgesi ve Doğu Anadolu'da yoğun kar yağışları bekliyoruz. Kar örtüsünün önceki yıllara göre daha uzun süre yerde kalma ihtimali yüksek' dedi.

Kar yağışının ne zaman yaşayanacağı ve ne kadar süre devam edeceği merakla beklenirken uzman isimden yeni bir kar yağışı açıklaması geldi.

Sosyal medya kanalı üzerinden kış mevsimi ile alakalı hava tahmininde bulunan İklim Bilimci Dr. Okan Bozyurt, son yıllarda iklim sisteminin giderek kaotik hale geldiğini ve tahmin yapmanın zorlaştığını söylerken, mevcut modellerin ise bu kış mevsimi için yağışlar konusunda Türkiye adına olumlu sinyaller verdiğini belirtti. 

Bozyurt, 'Dünya şu anda zayıf La Nia şartlarında. Bu Türkiye için önemli bir fırsat. El Nino’nun aksine La Nia özellikle zayıf seviyelerdeyken Türkiye’nin içinde bulunduğu Doğu Akdeniz havzasında kışların genellikle hem soğuk hem yağışlı geçtiğini söyleyebiliriz. Zayıf La Nia yıllarında Türkiye’de kışlar soğuk ve yağışlı olur. Bu, uzun süredir kuraklıkla mücadele eden bölgeler için büyük avantaj. Baraj seviyeleri kritik seviyelere düştü. Bu kış yağışın mevsim normallerinin üzerinde olma ihtimali güçlü görünüyor. Modeller özellikle 20 Aralık 2025-20 Ocak 2026 arasına işaret ediyor. Bu dönemde Türkiye’nin kuzey, iç ve batı kesimlerine güçlü soğuk hava sistemleri inebilir. Marmara, Karadeniz, İç Anadolu’nun kuzeyi, Göller Bölgesi ve Doğu Anadolu'da yoğun kar yağışları bekliyoruz. Kar örtüsünün önceki yıllara göre daha uzun süre yerde kalma ihtimali yüksek' diye konuştu.

2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
