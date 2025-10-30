onedio
“Susuzluk Afet Durumuna Gelecek”: İstanbul’u Bekleyen Büyük Tehlikeyi Meteoroloji Uzmanı Orhan Şen Açıkladı

Ali Can YAYCILI
30.10.2025 - 13:31 Son Güncelleme: 30.10.2025 - 13:33

Ülke genelindeki tüm barajlarda azalan su seviyesi afet durumuna doğru ilerlerken en büyük tehditlerden biri de mega şehir İstanbul için. Meteoroloji Uzmanı Orhan Şen’in açıklamasına göre; İstanbul’un barajlarındaki su seviyesi yüzde 23’e kadar düştü. Önümüzdeki haftaların pastırma sıcaklarıyla geçeceği düşünüldüğünde bu oran daha da aşağıya inecek. Orhan Şen’e göre gerekli önlemler alınmazsa önümüzdeki yaz aylarında susuzluk İstanbul için afet seviyesinde olacak.

Pastırma sıcakları öncesinde İstanbul’un barajlarındaki su oranı alarm seviyesine geldi.

Meteoroloji Uzmanı Orhan Şen, İstanbul için korkutan açıklamalar yaptı. Ülke genelinde barajlarda yaşanan susuzluk sorunu İstanbul için de alarm seviyesine ulaştı. Orhan Şen’in açıklamasına göre; İstanbul’un su oranı yüzde 23’e indi. Hem içme suyu konusunda hem de tarımsal anlamda sıkıntılı bir dönemin habercisi olan bu oran, pastırma sıcaklarının da gelmesiyle daha da artacak. 

Yetkilileri derhal önlem almaya davet eden Orhan Şen şu açıklamaları yaptı:

“Bu aylarda barajlardaki su oranları sürekli yükselirdi. Bu sene bu yükselme yok hatta azalma eğiliminde. İstanbul %23’e indi. Bakalım bir hafta sonra nereye inecek. Bu durum hem içme suyu hem tarımsal açıdan risk oluşturuyor. Ama biz gündemi kısır çekişmeler ile geçiriyoruz. 

Bu susuzluk içme suyu açısından seneye yazın afet durumuna gelecek, geç kalınmış önlemleri hiç olmazsa seneye için uygulamaya sokalım.

Su konusunda durumun bu kadar ciddi olacağını 2025’in başında söylemeye başlamıştık ama kim dinledi de önlem aldı. Bu kafayla biz daha çok susuz kalırız. Yetkililere sesleniyorum. Çağırın bizi akıl verelim. Akıl akıldan üstündür. Sizler en iyisini bilirsiniz ama su ortada öyle söylemiyor.”

