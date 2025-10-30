“Susuzluk Afet Durumuna Gelecek”: İstanbul’u Bekleyen Büyük Tehlikeyi Meteoroloji Uzmanı Orhan Şen Açıkladı
Ülke genelindeki tüm barajlarda azalan su seviyesi afet durumuna doğru ilerlerken en büyük tehditlerden biri de mega şehir İstanbul için. Meteoroloji Uzmanı Orhan Şen’in açıklamasına göre; İstanbul’un barajlarındaki su seviyesi yüzde 23’e kadar düştü. Önümüzdeki haftaların pastırma sıcaklarıyla geçeceği düşünüldüğünde bu oran daha da aşağıya inecek. Orhan Şen’e göre gerekli önlemler alınmazsa önümüzdeki yaz aylarında susuzluk İstanbul için afet seviyesinde olacak.
Pastırma sıcakları öncesinde İstanbul’un barajlarındaki su oranı alarm seviyesine geldi.
