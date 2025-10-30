Meteoroloji Uzmanı Orhan Şen Tarih Vererek Açıkladı: Pastırma Sıcakları Başlıyor!
Ülke genelinde hava sıcaklıkları bugünden itibaren artmaya başlıyor. Mevsim normallerinin üzerinde seyredecek olan hava durumu hakkında Meteoroloji Uzmanı Orhan Şen’den yorum geldi. Herkesin cevabını merakla beklediği ‘Pastırma sıcakları ne zaman başlayacak?’ Sorusunu yanıtlayan Orhan Şen “Hazır olun, pastırma sıcakları haftasına giriyoruz” dedi.
Uzun süredir ne zaman geleceği merakla beklenen pastırma sıcakları sonunda yurda giriş yaptı!
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
