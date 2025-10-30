onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Meteoroloji Uzmanı Orhan Şen Tarih Vererek Açıkladı: Pastırma Sıcakları Başlıyor!

Meteoroloji Uzmanı Orhan Şen Tarih Vererek Açıkladı: Pastırma Sıcakları Başlıyor!

hava durumu
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
30.10.2025 - 12:57

Ülke genelinde hava sıcaklıkları bugünden itibaren artmaya başlıyor. Mevsim normallerinin üzerinde seyredecek olan hava durumu hakkında Meteoroloji Uzmanı Orhan Şen’den yorum geldi. Herkesin cevabını merakla beklediği ‘Pastırma sıcakları ne zaman başlayacak?’ Sorusunu yanıtlayan Orhan Şen “Hazır olun, pastırma sıcakları haftasına giriyoruz” dedi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Uzun süredir ne zaman geleceği merakla beklenen pastırma sıcakları sonunda yurda giriş yaptı!

Uzun süredir ne zaman geleceği merakla beklenen pastırma sıcakları sonunda yurda giriş yaptı!

Ülke genelinde hissedilen mevsim normallerinin üzerindeki sıcaklıklar hakkında açıklama yapan Meteoroloji Uzmanı Orhan Şen “Güneşlenmeyi kaçırmayın, pastırma sıcaklı haftasına giriyoruz” dedi. 

İşte Orhan Şen’in açıklaması: 

“Tüm ülkede yağışsız günler bir süre daha devam edecek. Kasım ayının 9’una kadar yağış yok görünüyor. Sıcaklıklar ortalamanın 4-5 derece üzerinde. Öğlen güneşlenme ile daha da ısınıyoruz. Kış mevsimine gireceğiz D vitaminine ihtiyacımız olacak. Güneşlenmeyi kaçırmayın. Halk arasında “Pastırma Sıcakları” denilen haftaya giriyoruz.”

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
7
5
3
2
1
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın