Kenan Evren’in Sadece Bir Kere Ünlü Bir Sanatçıyla Gittiği Gizli Köşkü Kafeterya Olarak İşletiliyor!

Kenan Evren’in, Cumhurbaşkanı olduğu 1983 yılında 200 dönüm alanı kapsayan Kurşunlu'da, dönemin Orman Bakanlığı tarafından büyük şelalenin yaklaşık 500 metre aşağısında bulunan 7 küçük şelale ve küçük bir gölün bulunduğu alanda, dere kenarına 2 katlı köşk yaptırıldı. Şömineden terasa lüks bir içeriğe sahip olan, yaklaşık 20-30 metre üzerindeki ağaçlık alanda özel bir helikopter pisti de bulunan köşk, Kenan Evren'e hibe edildi. 1993 yılında ise dönemin Orman Bakanlığı'nın talebi üzerine köşk yeniden Doğa Koruma ve Milli Parklar'a devredildi. Bazı rivayetlere göre Evren'in bu köşke hiç gelmediği, bazılarına göre de bir kez geldiği, hatta bir defasında yanında dönemin ünlü bir sanatçısının bulunduğu ifade ediliyor. 1990'lı yıllardan sonra kaderine terk edilen ve 2011 yılına kadar hiç kullanılmayan, atıl kaldığı için viraneye dönen 'Kenan Evren Köşkü', DKMP 6'ncı Bölge Müdürlüğü'nün girişimi ve kiralayan işletme tarafından restore edildi. Köşk, 2011'de kafeterya olarak yerli ve yabancı turistlere hizmet vermeye başladı.