Kenan Evren’in Sadece Bir Kere Ünlü Bir Sanatçıyla Gittiği Gizli Köşkü Kafeterya Olarak İşletiliyor!

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
30.10.2025 - 12:43

Antalya’da Kurşunlu Şelalesi'nde 1980'li yıllarda Kenan Evren için, 7 küçük şelaleciğin ve gölcüğün bulunduğu alana yaptırılan ve helikopter pisti de bulunan 2 katlı köşk, 14 yıldır kafeterya olarak işletiliyor. Asırlık ağaçların içinde gizlenen köşke, Evren'in bazı rivayetlere göre hiç gelmediği, bazısına göre de bir kez geldiği belirtiliyor.

Kenan Evren’in, Cumhurbaşkanı olduğu 1983 yılında 200 dönüm alanı kapsayan Kurşunlu'da, dönemin Orman Bakanlığı tarafından büyük şelalenin yaklaşık 500 metre aşağısında bulunan 7 küçük şelale ve küçük bir gölün bulunduğu alanda, dere kenarına 2 katlı köşk yaptırıldı. Şömineden terasa lüks bir içeriğe sahip olan, yaklaşık 20-30 metre üzerindeki ağaçlık alanda özel bir helikopter pisti de bulunan köşk, Kenan Evren'e hibe edildi. 1993 yılında ise dönemin Orman Bakanlığı'nın talebi üzerine köşk yeniden Doğa Koruma ve Milli Parklar'a devredildi. Bazı rivayetlere göre Evren'in bu köşke hiç gelmediği, bazılarına göre de bir kez geldiği, hatta bir defasında yanında dönemin ünlü bir sanatçısının bulunduğu ifade ediliyor. 1990'lı yıllardan sonra kaderine terk edilen ve 2011 yılına kadar hiç kullanılmayan, atıl kaldığı için viraneye dönen 'Kenan Evren Köşkü', DKMP 6'ncı Bölge Müdürlüğü'nün girişimi ve kiralayan işletme tarafından restore edildi. Köşk, 2011'de kafeterya olarak yerli ve yabancı turistlere hizmet vermeye başladı.

Kurşunlu Şelalesi işletmecilerinden Erol Avcı, 'Burası 'Kenan Evren Köşkü' ve biz burayı Osmanlı kahvecisi yaptık. Ama daha önce burada Kenan Evren'in levhaları vardı. Özgeçmişi vardı. Apoletleri sökülünce biz de bunu kaldırdık. Burayı restore ettik ve Osmanlı kahvecisi olarak açtık' dedi.

Kurşunlu Şelalesi işletmecilerinden Erol Avcı, 'Burası 'Kenan Evren Köşkü' ve biz burayı Osmanlı kahvecisi yaptık. Ama daha önce burada Kenan Evren'in levhaları vardı. Özgeçmişi vardı. Apoletleri sökülünce biz de bunu kaldırdık. Burayı restore ettik ve Osmanlı kahvecisi olarak açtık' dedi.

Erol Avcı, Kenan Evren'in köşke gelip bir kez kaldığı yönünde bilgiler olduğunu, tam doğruluğunu bilmemekle birlikte yine o günlerde yanında ünlü bir sanatçının bulunduğunun söylendiğini anlattı. Köşkün bulunduğu yerin şelalenin ziyarete açık en son noktası olduğunu aktaran Avcı, 'Ziyaretçilerimiz buraya kadar gelip, köprüden karşıya geçerek geri dönüyor. Çok güzel bir yer. Burayı görmeden gittiğiniz zaman şelaleyi görmemiş olursunuz. Üst tarafta da helikopter pisti var. O da özel, Kenan Evren adına yapılmış. O zamanki Orman Bakanlığı, Orman Genel Müdürlüğü yapmış. Ama şu anda kullanmıyoruz. Bir defa geldiğini söylüyorlar. Helikopterle gelmiş' diye konuştu.

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
ken bal

Atatürk ün görevden el çektirdiği zat, atam öldükten sonra chp yi ele geçirip nasıl cumhurbaşkanı oldu hayret bişi

Davonn Davonn

Yanında MAVİ BONCUK götürmüş, sanatçı vs deyip milletin aklını bulandırmayın.