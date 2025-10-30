Kenan Evren’in Sadece Bir Kere Ünlü Bir Sanatçıyla Gittiği Gizli Köşkü Kafeterya Olarak İşletiliyor!
Antalya’da Kurşunlu Şelalesi'nde 1980'li yıllarda Kenan Evren için, 7 küçük şelaleciğin ve gölcüğün bulunduğu alana yaptırılan ve helikopter pisti de bulunan 2 katlı köşk, 14 yıldır kafeterya olarak işletiliyor. Asırlık ağaçların içinde gizlenen köşke, Evren'in bazı rivayetlere göre hiç gelmediği, bazısına göre de bir kez geldiği belirtiliyor.
Antalya’da Kenan Evren’in gizli köşkü olarak bilinen yer Osmanlı kahvecisi oldu!
Kenan Evren Köşküydü Osmanlı Kahvecisi Oldu!
Köşkün adı: Kenan Evren!
Kenan Evren ünlü bir sanatçıyla gelmiş!
Atatürk ün görevden el çektirdiği zat, atam öldükten sonra chp yi ele geçirip nasıl cumhurbaşkanı oldu hayret bişi
Yanında MAVİ BONCUK götürmüş, sanatçı vs deyip milletin aklını bulandırmayın.