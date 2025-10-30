onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
5 Kiloluk Yoğurtların İçinden 1 Kilo 241 Gram Altın Çıktı

5 Kiloluk Yoğurtların İçinden 1 Kilo 241 Gram Altın Çıktı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
30.10.2025 - 12:06

Edirne’den çıkış yapan bir yolcu otobüsünde, yoğurt kovasına gizlenmiş 1 kilo 241 gram altın takı ele geçirildi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Yoğurt kovasından altınlar çıktı!

Yoğurt kovasından altınlar çıktı!

Edirne Kapıkule Sınır Kapısı’ndan çıkış yaparak Bulgaristan’ın Kapitan Andreevo gümrüğüne gelen Flibe plakalı otobüs, Bulgar gümrük görevlilerince risk analizine takıldı. Otobüs, detaylı kontrol için arama noktasına alındı. Koltuklardan birinde bulunan iki plastik poşetten birinde 5 kilogramlık yoğurt kovası dikkat çekti. Kovayı açan gümrük memurları, yoğurdun içine batırılmış yedi şeffaf paket içinde altın takılar buldu.

1 kilo 241 gram altın!

1 kilo 241 gram altın!

Zincir, bilezik, kolye, küpe, yüzük, madalyon, taç ve kravat iğnesi gibi çeşitli altın eşyaların toplam ağırlığının 1 kilo 241 gram olduğu, yaklaşık 115 bin Euro değerinde bulunduğu belirlendi.

Yapılan incelemede, altınların 50 yaşındaki Bulgaristan vatandaşı N.M.’ye ait olduğu tespit edildi. Olayla ilgili Haskovo Bölge Savcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın