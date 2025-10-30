İspanyol YouTuber'ın Tarlabaşı'nda Önünün Kesildiği Anlar Saniye Saniye Kaydedildi
İstanbul Beyoğlu’nda bir İspanyol YouTuber, motosikletle yolda ilerlerken akılalmaz anlar yaşadı. Turistin önü bir kişi tarafından kesildi. Turist motosikletiyle kaçarken saldırgan arkasından pet şişe fırlattı. Turisti yakalayan iki saldırdan darbetti. Yaşananlar İspanyol YouTuber’ın kask kamerasına yansıdı.
Buradan izleyebilirsiniz:
Turisti takip edip darbettiler.
25 suç kaydı ortaya çıktı.
