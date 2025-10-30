İspanyol YouTuber'ın Tarlabaşı'nda Önünün Kesildiği Anlar Saniye Saniye Kaydedildi

Olay Tarlabaşı bülbül Mahallesi’nde meydana geldi. İspanyol YouTuber, arkadaşıyla motosikletle birlikte Tarlabaşı’nda bir sokağa girdi. Turist, sokakta bulunan bir kişi tarafından durduruldu. Kişi, turiste “Niye çekiyorsun?” Diye çıkıştı. Turist motosikletiyle uzaklaşırken bir başka kişi ise arkasından su şişesi fırlattı. Başka bir motosikletli ise turisti takip edip önünü kesti.