İspanyol YouTuber'ın Tarlabaşı'nda Önünün Kesildiği Anlar Saniye Saniye Kaydedildi

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
30.10.2025 - 13:09

İstanbul Beyoğlu’nda bir İspanyol YouTuber, motosikletle yolda ilerlerken akılalmaz anlar yaşadı. Turistin önü bir kişi tarafından kesildi. Turist motosikletiyle kaçarken saldırgan arkasından pet şişe fırlattı. Turisti yakalayan iki saldırdan darbetti. Yaşananlar İspanyol YouTuber’ın kask kamerasına yansıdı.

Buradan izleyebilirsiniz:

Olay Tarlabaşı bülbül Mahallesi’nde meydana geldi. İspanyol YouTuber, arkadaşıyla motosikletle birlikte Tarlabaşı’nda bir sokağa girdi. Turist, sokakta bulunan bir kişi tarafından durduruldu. Kişi, turiste “Niye çekiyorsun?” Diye çıkıştı. Turist motosikletiyle uzaklaşırken bir başka kişi ise arkasından su şişesi fırlattı. Başka bir motosikletli ise turisti takip edip önünü kesti.

Motosikletiyle ilerleyen turist özür diledi. Turisti çembere alan mahalleli darbetmeye başladı. 

Saldırganlar N.A. (17) ve Sinan Çağrı B. (24) kısa sürede yakalandı. 17 yaşındaki N.A.’nın 25 suç kaydı; Sinan Çağrı B.’nin ise 7 suç kaydı olduğu ortaya çıktı. 2 şüpheli hakkında ‘kasten yaralama’ suçundan işlem yapıldı.

Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
