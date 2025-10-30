Bartın’ın Amasra İlçesine Rus Turist Akını: İlçe Nüfusunun 17 Katı Turist Ağırlandı

Bartın’ın doğası ile ünlü ilçesi Amasra’ya Rus turist akını yaşanıyor. Cruise gemisi ile bu yıl ilçeye toplam 111 bin 822 turistin geldiği ortaya çıktı. İlçe merkezinde sadece 6 bin 450 kişinin yaşadığı Amasra, 38 ayda nüfusunun 17 katı büyüklüğünde turisti ağırladı. Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır ise 2026’da cruise gemisi ile gelecek turist sayısında artış beklediklerini söyledi.

Kaynak: Ekonomist