Bartın'ın Amasra İlçesine Rus Turist Akını: İlçe Nüfusunun 17 Katı Turist Ağırlandı

Bartın’ın Amasra İlçesine Rus Turist Akını: İlçe Nüfusunun 17 Katı Turist Ağırlandı

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
30.10.2025 - 12:41

Bartın’ın doğası ile ünlü ilçesi Amasra’ya Rus turist akını yaşanıyor. Cruise gemisi ile bu yıl ilçeye toplam 111 bin 822 turistin geldiği ortaya çıktı. İlçe merkezinde sadece 6 bin 450 kişinin yaşadığı Amasra, 38 ayda nüfusunun 17 katı büyüklüğünde turisti ağırladı. Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır ise 2026’da cruise gemisi ile gelecek turist sayısında artış beklediklerini söyledi.

Kaynak: Ekonomist

İlçe merkezinde sadece 6 bin 450 kişinin yaşadığı Bartın’ın Amasra ilçesi son günlerde Rus turistlerin gözdesi oldu.

İlçe merkezinde sadece 6 bin 450 kişinin yaşadığı Bartın’ın Amasra ilçesi son günlerde Rus turistlerin gözdesi oldu.

Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır, 2026 yılında ikinci cruise gemisinin de seferlerine başlayacağını söyleyerek, 'Rus turistler, özellikle ilçemizi çok sevdi. 2026 yılı Nisan ayında ikinci geminin sefere başlamasıyla ilçemizde, kruvaziyer turizmle ağırlayacağımız misafir sayısı 200 bini aşması hedefleniyor. Daha da fazla turisti misafir edebilecek kapasitemiz var' diye konuştu.

