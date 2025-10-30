onedio
Hollanda'da Seçimlerden Birinci Olarak D66 Çıktı: Rob Jetten Ülkenin İlk Eşcinsel Başbakanı Olabilir

Hollanda’da Seçimlerden Birinci Olarak D66 Çıktı: Rob Jetten Ülkenin İlk Eşcinsel Başbakanı Olabilir

Hollanda
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
30.10.2025 - 13:58

Hollanda dün sandık başına gitti. Resmi olmayan seçim sonuçlarına göre liderliğini Rob Jetten’in yaptığı sosyal liberal Demokratlar 66 (D66) 27 milletvekilliği kazanarak seçimin galibi oldu. Geert Wilders liderliğindeki İslam ve yabancı karşıtı aşırı sağcı Özgürlük Partisi (PVV) ise 12 sandalye kaybederek seçimin en büyük kaybedeni oldu. 25 milletvekilliği koltuğu kazanan PVV’nin koalisyon görüşmelerinde etkili olması bekleniyor. Dilan Yeşilgöz-Zegerius liderliğindeki Özgürlük ve Demokrasi İçin Halk Partisi (VVD) ise seçimde 23 sandalye kazanarak üçüncü sırada yer aldı.

Uzun sürmesi beklenen koalisyon görüşmeleri sonrasında D66’nın eşcinsel kimliği ile bilinen başkanı Rob Jetten, Hollanda’nın ilk eşcinsel başbakanı olabilir.

Hollanda'da düzenlenen genel seçimlerde ırkçı Geert Wilders güç kaybederken, aşırı sağa yönelimin devam ettiği ortaya çıktı.

Hollanda’da düzenlenen genel seçimlerde ırkçı Geert Wilders güç kaybederken, aşırı sağa yönelimin devam ettiği ortaya çıktı.

Resmi olmayan ilk sonuçlara göre, seçimleri 27 milletvekili çıkarması öngörülen Rob Jetten liderliğindeki sosyal liberal Demokratlar 66 (D66) kazandı. Jetten, 2023 seçimlerinde kazandığı 9 sandalyeyi 2 katından fazla artırarak 27 milletvekili çıkardı.

D66’yı, geçen seçime göre 12 sandalye kaybeden Geert Wilders liderliğindeki İslam ve yabancı karşıtı aşırı sağcı Özgürlük Partisi (PVV) 25 sandalye ile takip etti.

Dilan Yeşilgöz-Zegerius liderliğindeki geçen hükümetin koalisyon ortağı Özgürlük ve Demokrasi İçin Halk Partisi (VVD) ise 23 sandalye ile üçüncü sırada yer aldı.

Hiçbir partinin tek başına hükümet kuracak çoğunluğa ulaşamadığı ülkede, en az 3 partili koalisyon bekleniyor. Bir partinin hükümet kurabilmesi için parlamentodaki 150 milletvekilinden en az 76'sının desteğini alması gerekiyor.

Rob Jetten ülkenin ilk eşcinsel başbakanı olabilir.

Rob Jetten ülkenin ilk eşcinsel başbakanı olabilir.

Sol ve merkez partilerden bir koalisyon kurulursa D66’ın lideri 38 yaşındaki lideri Rob Jetten Hollanda’nın ilk eşcinsel başbakanı olabilir.

Jetten, Arjantinli bir hokey oyuncusuyla evli. Seçimleri kazanan D66, İsrail’e yaptırımları savunuyor.

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
