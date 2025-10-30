Hollanda’da Seçimlerden Birinci Olarak D66 Çıktı: Rob Jetten Ülkenin İlk Eşcinsel Başbakanı Olabilir
Hollanda dün sandık başına gitti. Resmi olmayan seçim sonuçlarına göre liderliğini Rob Jetten’in yaptığı sosyal liberal Demokratlar 66 (D66) 27 milletvekilliği kazanarak seçimin galibi oldu. Geert Wilders liderliğindeki İslam ve yabancı karşıtı aşırı sağcı Özgürlük Partisi (PVV) ise 12 sandalye kaybederek seçimin en büyük kaybedeni oldu. 25 milletvekilliği koltuğu kazanan PVV’nin koalisyon görüşmelerinde etkili olması bekleniyor. Dilan Yeşilgöz-Zegerius liderliğindeki Özgürlük ve Demokrasi İçin Halk Partisi (VVD) ise seçimde 23 sandalye kazanarak üçüncü sırada yer aldı.
Uzun sürmesi beklenen koalisyon görüşmeleri sonrasında D66’nın eşcinsel kimliği ile bilinen başkanı Rob Jetten, Hollanda’nın ilk eşcinsel başbakanı olabilir.
Hollanda’da düzenlenen genel seçimlerde ırkçı Geert Wilders güç kaybederken, aşırı sağa yönelimin devam ettiği ortaya çıktı.
Rob Jetten ülkenin ilk eşcinsel başbakanı olabilir.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Yorum Yazın