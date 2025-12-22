25 Aralık Noel Resmi Tatil mi? 2025 Yılbaşı Öncesi Tatil Takvimi

Dünya genelinde Hristiyan inancına sahip toplumlar tarafından her yıl 25 Aralık, Hz. İsa’nın doğumunun kutlandığı Noel Bayramı (Doğuş Bayramı) olarak kabul edilir. Batı kiliselerinde 24 Aralık gecesi başlayan kutlamalar, 25 Aralık gün boyu devam eder. Türkiye’de ise bu tarih, dini bir bayram olarak kutlanmamakla birlikte, Hristiyan vatandaşlar kendi ibadethanelerinde törenler düzenlemektedir. Ayrıca 2025 yılı takvimine göre 25 Aralık tarihi, İslam dünyası için önem arz eden Regaip Kandili ile aynı güne denk gelmektedir.