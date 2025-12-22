onedio
25 Aralık Noel Resmi Tatil mi? 2025 Yılbaşı Öncesi Tatil Takvimi

25 Aralık Noel Resmi Tatil mi? 2025 Yılbaşı Öncesi Tatil Takvimi

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
22.12.2025 - 15:05

25 Aralık tarihinin yaklaşmasıyla birlikte '25 Aralık resmi tatil mi?' ve '25 Aralık okullar tatil mi?' soruları milyonlarca kişi tarafından merak ediliyor. Noel Bayramı olarak kutlanan bu özel günün Türkiye’deki yasal statüsü ve okul takvimi hakkındaki tüm detaylar merak konusu oldu. Peki 25 Aralıkta okullar tatil mi?

25 Aralık Ne Günü?

25 Aralık Ne Günü?

Dünya genelinde Hristiyan inancına sahip toplumlar tarafından her yıl 25 Aralık, Hz. İsa’nın doğumunun kutlandığı Noel Bayramı (Doğuş Bayramı) olarak kabul edilir. Batı kiliselerinde 24 Aralık gecesi başlayan kutlamalar, 25 Aralık gün boyu devam eder. Türkiye’de ise bu tarih, dini bir bayram olarak kutlanmamakla birlikte, Hristiyan vatandaşlar kendi ibadethanelerinde törenler düzenlemektedir. Ayrıca 2025 yılı takvimine göre 25 Aralık tarihi, İslam dünyası için önem arz eden Regaip Kandili ile aynı güne denk gelmektedir.

25 Aralık Resmi Tatil mi?

25 Aralık Resmi Tatil mi?

Birçok Avrupa ülkesi ve Amerika Birleşik Devletleri’nde 25 Aralık Noel günü resmi tatil ilan edilmiş olsa da, Türkiye’de 25 Aralık resmi tatil değildir. 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun’a göre, yılın son resmi tatili 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’dır; bir sonraki resmi tatil ise 1 Ocak Yılbaşı günüdür. Dolayısıyla kamu kurumları, bankalar, noterler ve postaneler 25 Aralık günü tam gün mesai yapmaya devam edecektir.

25 Aralık Okullar Tatil mi?

25 Aralık Okullar Tatil mi?

Öğrenciler ve veliler tarafından sıkça sorulan '25 Aralık okullar tatil mi?' sorusunun yanıtı resmi tatil statüsüne bağlıdır. 25 Aralık günü Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) çalışma takvimine göre okullar tatil değildir. Tüm kademelerdeki eğitim kurumlarında dersler normal programında devam edecektir. Ancak hava koşullarının elverişsiz olması gibi olağanüstü durumlarda valiliklerin alacağı yerel kararlar istisnadır. Gaziantep gibi illerimizde şehrin kurtuluşu vesilesiyle etkinlikler düzenlense de bu durum eğitim-öğretime ara verilmesi anlamına gelmemektedir.

