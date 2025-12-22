onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Çalışanlara Yılbaşında 9 Günlük Tatil Müjdesi: Yılbaşı Tatilini 9 Güne Uzatmanın Formülü

Çalışanlara Yılbaşında 9 Günlük Tatil Müjdesi: Yılbaşı Tatilini 9 Güne Uzatmanın Formülü

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
22.12.2025 - 07:33

Yeni yıla sayılı günler kala tatil planları hız kazandı. 1 Ocak Perşembe gününe denk gelirken, çalışanlar için harika bir fırsat doğdu. İşte doğru izin stratejisiyle yılbaşı tatilini 9 güne çıkarmanın yolu.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

2026 yılına girmemize çok az bir zaman kala, milyonlarca çalışan ve öğrenci gözünü takvim yapraklarına çevirdi.

2026 yılına girmemize çok az bir zaman kala, milyonlarca çalışan ve öğrenci gözünü takvim yapraklarına çevirdi.

Yeni yıl planlaması yapanların gündemindeki en sıcak başlık, yılın son günü olan 31 Aralık tarihindeki çalışma durumu ve resmi tatil süresi oldu. Takvimdeki günlerin dizilimi, yıllık izinlerini stratejik kullananlar için neredeyse bir bahar tatili uzunluğunda dinlenme fırsatı sunuyor.

Resmi takvime göre yeni yılın ilk günü olan 1 Ocak Perşembe, tüm yurtta ve dünyada olduğu gibi tam gün resmi tatil olarak uygulanacak. Bu kapsamda okullar, üniversiteler, bankalar ve tüm kamu daireleri kapılarını bir günlüğüne kapatacak. Ancak vatandaşların zihnini kurcalayan asıl mesele, 31 Aralık Çarşamba gününün idari bir tasarrufla tatil veya yarım gün sayılıp sayılmayacağıydı. Mevcut düzenlemelere göre 31 Aralık tarihi resmi tatil takviminde yer almıyor ve tam gün mesai uygulaması geçerliliğini koruyor.

Buna rağmen çalışanlar için küçük bir izin hamlesiyle uzun soluklu bir tatil kapısı aralanıyor. 2025 yılının son hafta sonu 27 ve 28 Aralık tarihlerine denk geliyor. Çalışma hayatındakiler, 29, 30 ve 31 Aralık günleri için yıllık izin haklarını kullandıkları takdirde, tatillerini 1 Ocak ile birleştirebiliyor. Formülün tamamlanması için 2 Ocak Cuma günü de izin alındığında, takip eden hafta sonu tatiliyle birlikte blok halinde 9 günlük bir boşluk oluşuyor. Böylece 2026 yılına merhaba derken, aradaki tek günleri bağlayarak kesintisiz bir dinlenme süreci elde etmek mümkün hale geliyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
17
3
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın