Çalışanlara Yılbaşında 9 Günlük Tatil Müjdesi: Yılbaşı Tatilini 9 Güne Uzatmanın Formülü

Yeni yıl planlaması yapanların gündemindeki en sıcak başlık, yılın son günü olan 31 Aralık tarihindeki çalışma durumu ve resmi tatil süresi oldu. Takvimdeki günlerin dizilimi, yıllık izinlerini stratejik kullananlar için neredeyse bir bahar tatili uzunluğunda dinlenme fırsatı sunuyor.

Resmi takvime göre yeni yılın ilk günü olan 1 Ocak Perşembe, tüm yurtta ve dünyada olduğu gibi tam gün resmi tatil olarak uygulanacak. Bu kapsamda okullar, üniversiteler, bankalar ve tüm kamu daireleri kapılarını bir günlüğüne kapatacak. Ancak vatandaşların zihnini kurcalayan asıl mesele, 31 Aralık Çarşamba gününün idari bir tasarrufla tatil veya yarım gün sayılıp sayılmayacağıydı. Mevcut düzenlemelere göre 31 Aralık tarihi resmi tatil takviminde yer almıyor ve tam gün mesai uygulaması geçerliliğini koruyor.

Buna rağmen çalışanlar için küçük bir izin hamlesiyle uzun soluklu bir tatil kapısı aralanıyor. 2025 yılının son hafta sonu 27 ve 28 Aralık tarihlerine denk geliyor. Çalışma hayatındakiler, 29, 30 ve 31 Aralık günleri için yıllık izin haklarını kullandıkları takdirde, tatillerini 1 Ocak ile birleştirebiliyor. Formülün tamamlanması için 2 Ocak Cuma günü de izin alındığında, takip eden hafta sonu tatiliyle birlikte blok halinde 9 günlük bir boşluk oluşuyor. Böylece 2026 yılına merhaba derken, aradaki tek günleri bağlayarak kesintisiz bir dinlenme süreci elde etmek mümkün hale geliyor.