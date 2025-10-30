Kartalkaya Yangını Sanıklarından Ceyda Hacıbekiroğlu'nun Yazışmaları Ortaya Çıktı

Bolu'nun Kartalkaya Kayak Merkezi'nde 21 Ocak 2025'te Grand Kartal Otel'de çıkan yangın faciasında 36'sı çocuk olmak üzere toplam 78 kişi hayatını kaybetmiş, 133 kişi yaralanmıştı. Olayla ilgili 20'si tutuklu 32 sanık yargılanıyor. Grand Kartal Otel'in yönetim kurulu üyesi ve otel sahibi Halit Ergül'ün kızı Ceyda Hacıbekiroğlu ise davada davacı yakınlarının en çok tepkisini çeken isimlerden.

Olası kastla öldürme ve olası kastla kasten yaralama suçlarından yargılanan Hacıbekiroğlu'nun suç vasfı 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' olarak değiştirildi. Mağdur aileler suçun ağırlaştırması yerine hafifletildiğini öne sürdü.