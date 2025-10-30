onedio
Kartalkaya Yangını Sanıklarından Ceyda Hacıbekiroğlu'nun Yazışmaları Ortaya Çıktı

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
30.10.2025 - 13:09 Son Güncelleme: 30.10.2025 - 13:50

Bolu'nun Kartalkaya Kayak Merkezi'nde 21 Ocak 2025'te Grand Kartal Otel'de çıkan yangın faciasında 36'sı çocuk olmak üzere toplam 78 kişi hayatını kaybetmiş, 133 kişi yaralanmıştı. Olayla ilgili 20'si tutuklu 32 sanık yargılanıyor. Grand Kartal Otel'in yönetim kurulu üyesi ve otel sahibi Halit Ergül'ün kızı Ceyda Hacıbekiroğlu ise davada davacı yakınlarının en çok tepkisini çeken isimlerden. 

 Olası kastla öldürme ve olası kastla kasten yaralama suçlarından yargılanan Hacıbekiroğlu'nun suç vasfı 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' olarak değiştirildi. Mağdur aileler suçun ağırlaştırması yerine hafifletildiğini öne sürdü.

Ceyda Hacıbekiroğlu verdiği ifadesinde otelde bir yetkisinin olmadığını savunmuştu.

Suç vasfı değiştirilerek 1998 yıl yerine 22 yıl 6 ayla yargılanan Hacıbekiroğlu çapraz sorguda ev hanımı olduğunu ifade etmiş yönetim kurulu toplantılarına katılıp katılmadığını hatırlamadığını beyan etmişti.

Ceyda Hacıbekiroğlu'nun çapraz sorguda verdiği yanıtlar çelişkili bulunmuştu.

Hacıbekiroğlu'nun mağdur ailelerinden tepki çeken çapraz sorgusu şöyleydi;

Mağdur Avukatı: Bu zamana kadar Grand Kartal Otel’in yönetim kurulu toplantılarına katıldınız mı?

Sanık Ceyda Hacıbekiroğlu: Bilmiyorum.

Mağdur Avukatı: 14 yıl boyunca bir kez bile katılmadınız mı?

Sanık Ceyda Hacıbekiroğlu: Hatırlamıyorum.

Mağdur Avukatı: 2024 yılında şirket merkezinde bir karar almışsınız, belgede imzanız var.

Sanık Ceyda Hacıbekiroğlu: O imza bana ait değil.

Mağdur Avukatı: Savunmanızda “ev hanımıyım” dediniz. O hâlde pazarlama ya da satış yetkiniz yok, doğru mu?

Sanık Ceyda Hacıbekiroğlu: Evet, yok.

Mağdur Avukatı: Heyete bir delil sunacağım: “İndirim kodu ektedir, otelimize beklerim” şeklinde gönderdiğiniz mesaj.

Sanık Ceyda Hacıbekiroğlu: Babam belirli bir indirim yapılabileceğini söyledi, ben de arkadaşlarıma gönderdim.

Mağdur Avukatı: Diğer otelde hisseniz var mı?

Sanık Ceyda Hacıbekiroğlu: “Hissedar” ne demek bilmiyorum.

Mağdur Avukatı: Eğitimli olduğunuzu söylediniz. Nerede okudunuz?

Sanık Ceyda Hacıbekiroğlu: Yurtdışında okudum.

Mağdur Avukatı: O zaman “hissedar” ne demek bilmemeniz mümkün değil.

Sanık Ceyda Hacıbekiroğlu: Bilmiyorum, çok eskiden yönetim kuruluna alınmışım.

Mağdur Avukatı: Ancak şirket 2021 yılında kurulmuş.

Sanık Ceyda Hacıbekiroğlu: Bilmiyorum.

Mağdur Avukatı: Yangının ardından sabah Bolu merkeze gittiğinizde ne yaptınız?

Sanık Ceyda Hacıbekiroğlu: Doktora gittim, arkadaşlarım orada mı diye bakmak istedim.

Mağdur Avukatı: Veli grubuna “Talihsiz bir olay yaşandı, çalışmalar sürüyor” şeklinde mesaj atmışsınız. Misafir olarak kaldığınızı söylüyorsunuz; peki otel için kaç para ödediniz?

Sanık Ceyda Hacıbekiroğlu: Ödemedim.

Mağdur Avukatı: Ama müşteriler ödeme yapar, değil mi?

Sanık Ceyda Hacıbekiroğlu: Ben ödemiyordum.

WhatsApp grubu kuruldu

Sanıkların telefon inceleme raporlarına göre, tutuklu sanıklardan Ahmet Demir’in, otel yangınından 3 gün sonra 24 Ocak’ta 'İş güvenlik acil yapılacak durumlar' WhatsApp grubu kurduğu belirlendi.

Raporda, otelde yetkisi olmadığını savunan yönetim kurulu üyesi Ceyda Hacıbekiroğlu’nun, bu grupta otelin asansörleriyle ilgili teknik personele talimatlar verdiği yazışmaların olduğu tespit edildi. Ayrıca, otel müdürü Zeki Yılmaz’ın yangın gecesi saat 03.30’da otel yetkilileriyle yaptığı telefon görüşmesinde, 'Bir an önce çıkın efendim. Bir an önce çıkın yangın çıktı. Restorandan geliyor. Lütfen lütfen' diyerek müşterilerden önce otel yetkililerine haber verdiği de öğrenildi.

Ev hanımı olduğunu iddia etti ama...

Otelin işleyişinde bir sorumluluğu olmadığını beyan eden Ceyda Hacıbekiroğlu'nun başka bir WhatsApp yazışması da ortaya çıktı. Okul sınıfı grubunda kampanya böyle duyurulmuştu. Hatta hayatını kaybeden Doğan ailesinin bu kampanyayı görerek otelde kaldığı öne sürülmüştü.

Hacıbekiroğlu'nun otelle ilgili kampanya, reklam gibi sorumluluklar aldığı yine WhatsApp kayıtlarıyla öne sürüldü.

Oğlu Yiğit Gençbay'ı kaybeden Hakime Serpil Gençbay da karara tepki gösterdi.

Gençbay “Yangın sırasında kapıları çaldılar mı da hafifletici neden oldu ve suç vasfı değişti, Emine Murtezaoğlu, Ceyda Hacıbekiroğlu ve Elif Aras için. Burada herhangi bir yargılama sürecine yardımları da olmadı, bırakın yardımı üstüne her şeyi gizliyorlar. Adaletin yerine getirilmesini engelliyorlar. Olay günü başka bir otelde beklerken Emine Hanım'ın torunu için birisine, 'Tableti ve giysileri yanmış çok üzülüyor' dediğini duyduk. Bunu söyleyenin cezası düşürülemez. Olası kasttan çıkarılması yüreğimizi yakacaktır. Masum değiller. Suç vasfının düşürülmesini bırakın ağırlaştırılması gerekiyor' ifadelerini kullandı.

Resmi tatil nedeniyle ara verilmişti.

Grand Kartal Otel yangınına ilişkin aralarında otelin sahibi ve belediye yetkililerinin de bulunduğu 20'si tutuklu 32 sanığın yargılandığı davanın 27 Ekim tarihli üçüncü duruşması devam ediyor. Bolu Sosyal Bilimler Lisesi'nin spor salonunda görülen duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz sanıklar, yangında yaralananlar ile hayatını kaybedenlerin aileleri, sanık yakınları ve taraf avukatları katıldı.

Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
