Bolu'da Yanan Grand Kartal Otel'in Sahibi Halit Ergül'ün Daha Önce Otel Bastığı Ortaya Çıktı
Bolu'da Yanan Grand Kartal Otel'in Sahibi Halit Ergül'ün Daha Önce Otel Bastığı Ortaya Çıktı
Bolu'da meydana gelen facia, Türkiye'nin yüreğini dağladı. Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki bir otelde çıkan yangında 66 kişi hayatını kaybetti. Vatandaşlar yanan 'Grand Kartal Otel'in sahibi kim?' sorusunun cevabını araştırırken otelin sahibi Halit Ergül gözaltına alındı. Ergül'ün daha önce başka bir oteli bastığı ve bununla ilgili yaptığı savunması ortaya çıktı.
Kaynak: Mynet / Ersel Yıldırım
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Bolu'da yaşanan elim olayda 66 vatandaşımız hayatını kaybetti.
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13 katlı ahşap binada çıkan yangın, 10 saatin sonunda söndürülebildi.
Grand Kartal Otel'in sahibinin Halit Ergül olduğu ortaya çıktı. Mynet'in aktardığına göre Ergül, daha önce bir otel basmış ve mafyatik söylemlerde bulunmuştu.
Ergül "Kendimize olan yeri tekrar geri aldık. Otel basmak diyorlar, kendime ait yeri almak otel basmaksa evet otel bastım." demişti.
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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