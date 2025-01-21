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Bolu'da Yanan Grand Kartal Otel'in Sahibi Halit Ergül'ün Daha Önce Otel Bastığı Ortaya Çıktı

Bolu'da Yanan Grand Kartal Otel'in Sahibi Halit Ergül'ün Daha Önce Otel Bastığı Ortaya Çıktı

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
21.01.2025 - 17:15 Son Güncelleme: 21.01.2025 - 17:32

Bolu'da meydana gelen facia, Türkiye'nin yüreğini dağladı. Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki bir otelde çıkan yangında 66 kişi hayatını kaybetti. Vatandaşlar yanan 'Grand Kartal Otel'in sahibi kim?' sorusunun cevabını araştırırken otelin sahibi Halit Ergül gözaltına alındı. Ergül'ün daha önce başka bir oteli bastığı ve bununla ilgili yaptığı savunması ortaya çıktı. 

Kaynak: Mynet / Ersel Yıldırım

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Bolu'da yaşanan elim olayda 66 vatandaşımız hayatını kaybetti.

Bolu'da yaşanan elim olayda 66 vatandaşımız hayatını kaybetti.

Kış döneminin başlaması ve okulların tatil olması sebebiyle aileler ve çocuklar Bolu'nun Kartalkaya kayak merkezine tatile gelmişti. Otelin en yoğun olduğu dönemde çıkan yangın, yüreklerimizi dağladı.

13 katlı ahşap binada çıkan yangın, 10 saatin sonunda söndürülebildi.

13 katlı ahşap binada çıkan yangın, 10 saatin sonunda söndürülebildi.

Onlarca kişi, ailelerinden haber almak için otelin önünde beklemeye başladı. Bu sırada otelle ve otelin sahibiyle ilgili skandal iddialar ortaya atılmaya başlandı. Otelde çalışan bir kişi, otelin yangın merdiveni olmadığını iddia ederken bu iddia Bakanlık tarafından yalanlandı.

Grand Kartal Otel'in sahibinin Halit Ergül olduğu ortaya çıktı. Mynet'in aktardığına göre Ergül, daha önce bir otel basmış ve mafyatik söylemlerde bulunmuştu.

Grand Kartal Otel'in sahibinin Halit Ergül olduğu ortaya çıktı. Mynet'in aktardığına göre Ergül, daha önce bir otel basmış ve mafyatik söylemlerde bulunmuştu.

2020 yılında, Bolu'nun Kartalkaya bölgesinde iki otelin ortak kullandığı personel yatakhanesinde çalışanlar arasında kavga çıkmış, olaya jandarma el atmıştı.

Jandarma, biber gazı kullanarak tarafları ayırmıştı. Taraflar da birbirinden davacı olmuştu.

Ergül "Kendimize olan yeri tekrar geri aldık. Otel basmak diyorlar, kendime ait yeri almak otel basmaksa evet otel bastım." demişti.

Ergül "Kendimize olan yeri tekrar geri aldık. Otel basmak diyorlar, kendime ait yeri almak otel basmaksa evet otel bastım." demişti.

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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