Site Aidatı 27 Bin TL’ye Yükseltilince Bina Sakinleri İsyan Etti
Elazığ’da bir sitede aidatlat 27 bin TL’ye çıkarıldı. Duruma isyan eden site sakinleri eylem yaptı. Site yönetiminin şeffaf olmadığını söyleyen site sakinler “Aylık 27 bin lira gibi fahiş fiyatları bizlere dayatarak ödemediğimiz taktirde icra yoluyla bizleri tehdit etmiştir. Avukatlar aracılığıyla bizlere ulaşarak, ödeme yapmazsak faiz ve avukat ücretiyle tehdit etmiştir” dedi.
Site aidat 27 bin TL’ye yükseltildi.
"Bizlere bu huzursuzluğu yaşatanların kanun önünde hesap vermesini istiyoruz."
her alanda küçük amerikayız, parası olanın imkanlara kavuştuğu bir memlekette insanları yine kekliyorlar, bayrak ezan diye.
Yepyeni site yapıyorlar allayıp pullayıp satıyorlar, 2 sene sonra orası çatlak burası sızdırıyor diyerek yeniden para talep ediyorlar. Ülkede ahlaksızlık çok... Devamını Gör
30Milyonluk isi kim hangi yönetici veriyorsa inceleyin bakin görürsünüz o paranin 10 Milyon TL iceriden kiristirlmistir.Maliye hangi Firma bu isi yapiyorsa 3... Devamını Gör