Site Aidatı 27 Bin TL’ye Yükseltilince Bina Sakinleri İsyan Etti

Site Aidatı 27 Bin TL'ye Yükseltilince Bina Sakinleri İsyan Etti

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
30.10.2025 - 13:39

Elazığ’da bir sitede aidatlat 27 bin TL’ye çıkarıldı. Duruma isyan eden site sakinleri eylem yaptı. Site yönetiminin şeffaf olmadığını söyleyen site sakinler “Aylık 27 bin lira gibi fahiş fiyatları bizlere dayatarak ödemediğimiz taktirde icra yoluyla bizleri tehdit etmiştir. Avukatlar aracılığıyla bizlere ulaşarak, ödeme yapmazsak faiz ve avukat ücretiyle tehdit etmiştir” dedi.

Site aidat 27 bin TL’ye yükseltildi.

Site aidat 27 bin TL'ye yükseltildi.

Elazığ’da Çaydaçıra Mahallesi’ndeki Nurten-9 konutlarında aidat fiyatları tepki çekti. İddiaya göre site içerisinde bulunan havuzda sızıntı olması, son katların ve otopark alanının su almasından kaynaklı site yönetimi 30 milyon lira karşılığında epoksi ve peyzaj çalışması yapacağını belirterek aidatı 27 bin liraya yükseltti.

"Bizlere bu huzursuzluğu yaşatanların kanun önünde hesap vermesini istiyoruz."

"Bizlere bu huzursuzluğu yaşatanların kanun önünde hesap vermesini istiyoruz."

Bina sakinlerinden Melih Yazıcı şu ifadeleri kullandı:

'Epoksi kaplama ve peyzaj adı altında 30 milyon liralık harcamayı 4 kişinin imzası ile yapan yönetim, sitenin çoğunluğunun görüşüne başvurmamıştır. Kat Malikleri Kanunu'na göre yüksek meblağlı harcamaların sitenin asli vaziyetinde olmayan büyük meblağların sitenin dörtte üçünün onayıyla yapılması gerektiğini söylememize rağmen bizi dikkate almamıştır. Aylık 27 bin lira gibi fahiş fiyatları bizlere dayatarak ödemediğimiz taktirde icra yoluyla bizleri tehdit etmiştir. Avukatlar aracılığıyla bizlere ulaşarak, ödeme yapmazsak faiz ve avukat ücretiyle tehdit etmiştir. Kat Malikleri Kanunu'na göre site sakinlerinin 3'te 1'inden fazlasıyla noter aracılığıyla yaptığımız olağanüstü genel kurul çağrısına da kanun ve hukuk tanımaz bir şekilde duyarsız kalmıştır. Kanuni süre dolmasına rağmen, toplantı yapmamıştır.

Bu hukuk tanımazlığa karşı 27 Ekim Sulh Hukuk Mahkemesine bu sürenin dolduğuna dair bir müracaat yapılmış seçime götürülmesi amacıyla kayyum atanması istenmiştir. Bizden sonra benzer sıkıntıları başka insanların da yaşamaması için sesimizi duyurmaya çalıştık. Valimiz, belediye başkanımız ve Türk adaletinden beklentimiz, bu hukuk tanımazlığa son vermeleri ve bizlere yardımcı olmalarıdır.'

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
ferit öztürk

her alanda küçük amerikayız, parası olanın imkanlara kavuştuğu bir memlekette insanları yine kekliyorlar, bayrak ezan diye.

Şıpıdık

Yepyeni site yapıyorlar allayıp pullayıp satıyorlar, 2 sene sonra orası çatlak burası sızdırıyor diyerek yeniden para talep ediyorlar. Ülkede ahlaksızlık çok... Devamını Gör

SAYGIN ADAM

30Milyonluk isi kim hangi yönetici veriyorsa inceleyin bakin görürsünüz o paranin 10 Milyon TL iceriden kiristirlmistir.Maliye hangi Firma bu isi yapiyorsa 3... Devamını Gör