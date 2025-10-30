Site Aidatı 27 Bin TL’ye Yükseltilince Bina Sakinleri İsyan Etti

Bina sakinlerinden Melih Yazıcı şu ifadeleri kullandı:

'Epoksi kaplama ve peyzaj adı altında 30 milyon liralık harcamayı 4 kişinin imzası ile yapan yönetim, sitenin çoğunluğunun görüşüne başvurmamıştır. Kat Malikleri Kanunu'na göre yüksek meblağlı harcamaların sitenin asli vaziyetinde olmayan büyük meblağların sitenin dörtte üçünün onayıyla yapılması gerektiğini söylememize rağmen bizi dikkate almamıştır. Aylık 27 bin lira gibi fahiş fiyatları bizlere dayatarak ödemediğimiz taktirde icra yoluyla bizleri tehdit etmiştir. Avukatlar aracılığıyla bizlere ulaşarak, ödeme yapmazsak faiz ve avukat ücretiyle tehdit etmiştir. Kat Malikleri Kanunu'na göre site sakinlerinin 3'te 1'inden fazlasıyla noter aracılığıyla yaptığımız olağanüstü genel kurul çağrısına da kanun ve hukuk tanımaz bir şekilde duyarsız kalmıştır. Kanuni süre dolmasına rağmen, toplantı yapmamıştır.

Bu hukuk tanımazlığa karşı 27 Ekim Sulh Hukuk Mahkemesine bu sürenin dolduğuna dair bir müracaat yapılmış seçime götürülmesi amacıyla kayyum atanması istenmiştir. Bizden sonra benzer sıkıntıları başka insanların da yaşamaması için sesimizi duyurmaya çalıştık. Valimiz, belediye başkanımız ve Türk adaletinden beklentimiz, bu hukuk tanımazlığa son vermeleri ve bizlere yardımcı olmalarıdır.'