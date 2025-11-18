Böcek Ailesi Hayatını Kaybetmişti: Otelde İlaçlama Yapan Şirket Sahibi ve Çalışanın İfadeleri Ortaya Çıktı
Almanya’da Türkiye’de tatile gelen ve İstanbul Fatih’te bir otelde konaklayan 4 kişilik Böcek ailesi zehirlendiği için hayatını kaybetmişti. Böcek ailesi ile ilgili hazırlanan ön Adli Tıp raporunda zehirlenmenin besinden daha çok kimyasal bir madde ile olabileceği ancak kesin sonucun henüz belli olmadığı açıklandı. Olayla ilgili otelde böcek ilaçlaması yapan şirketin sahibi ve çalışanı da gözaltına alınmıştı. Gözaltındaki şüphelilerin savcılıkta verdiği ifadeler ortaya çıktı.
Gözaltındaki ilaçlama şirketinin sahibi Zeki K., otelin kendilerine internet üzerinden ulaştığını söyledi.
“Bizim hiçbir kusurumuz olamaz”
“Daha önce ilaçlama yaptığım yerlerde hiçbir sorun olmadı”
