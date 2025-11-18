onedio
Böcek Ailesi Hayatını Kaybetmişti: Otelde İlaçlama Yapan Şirket Sahibi ve Çalışanın İfadeleri Ortaya Çıktı

Böcek Ailesi Hayatını Kaybetmişti: Otelde İlaçlama Yapan Şirket Sahibi ve Çalışanın İfadeleri Ortaya Çıktı

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
18.11.2025 - 22:01

Almanya’da Türkiye’de tatile gelen ve İstanbul Fatih’te bir otelde konaklayan 4 kişilik Böcek ailesi zehirlendiği için hayatını kaybetmişti. Böcek ailesi ile ilgili hazırlanan ön Adli Tıp raporunda zehirlenmenin besinden daha çok kimyasal bir madde ile olabileceği ancak kesin sonucun henüz belli olmadığı açıklandı. Olayla ilgili otelde böcek ilaçlaması yapan şirketin sahibi ve çalışanı da gözaltına alınmıştı. Gözaltındaki şüphelilerin savcılıkta verdiği ifadeler ortaya çıktı.

Gözaltındaki ilaçlama şirketinin sahibi Zeki K., otelin kendilerine internet üzerinden ulaştığını söyledi.

“DSS İlaçlama ve Temizlik Hizmetleri şirketi 6 yıldır faaliyet göstermektedir. İşletmecisi benim. Benim dışımda 2 çalışan vardır. Çiğdem Böcek, Kadir Muhammed Böcek, Masal Böcek, Mustafa T. ve Reda F. isimli şahısları tanımam isimlerini ilk kez bu olaydan dolayı görevlilerden duydum. Harbour Suit Otele hiç gitmedim. Sahiplerini de tanımam. 

Benim DSS İlaçlama ve Temizlik Hizmetleri şirketim yaklaşık 6 yıldır faaliyet gösterir. İşyerimiz yoktur. HomeOfis olarak faaliyetleri sürdürürüz. İnternet üzerinde sayfamız vardır. Buradan görenler bize iletişim kurarlar. Sadece haşere ilaçlaması yaparız. Kim bizden hizmet talep ederse gideriz. Ancak bu zamana kadar herhangi bir devlet kurumunu ilaçlamadık. Genelde özel işletmeler ve ikametlere hizmet veririz. 

Bu şirket benim adıma kayıtlıdır, ancak benim herhangi bir eğitim sertifikam yoktur. İş yerimizde haşere ilaçlaması için kullandığımız ilaçlar Alfasc ve Cypermetrin isimli ilaçlardır. Bu ilaçlar Sağlık Bakanlığı onaylı ilaçlardır. İlaçlar su ile karıştırılarak püskürtme makinesi ile ilaçlama yapılarak bölgeye sıkılır. Bu ilaçların kullanıldığı bölge kapatılır. Ayrıca hava sızması olmasın diye kapı aralıkları pencereler havalandırma boşlukları bantlanır. İlaçlanan alana 1 ya da 2 saat kimsenin girmemesi gerekir. Ancak içeride biri olsa da bu ilaçların öldürücü bir etkisi yoktur. İlaçlama yaptığımız alanlara ilacın etkisinin süreceği zaman boyunca kimsenin girmemesi söylenir. Bu zaman da 1 ya da 2 saattir. Kullandığımız ilaçları nereden temin ettiğimizi hatırlamıyorum. 

11 Kasım 2025 günü bana telefon geldi. Arayan kişi otel işlettiklerini otelin bir odasında böceklerin olduğunu, bu sebeple böcek ilaçlaması yaptıracağını söyledi. Bende tamam ustamı yönlendireyim dedim ve yanımda çalışan Doğan C.’yi yönlendirdim. Ben Doğan’ın hangi otele giderek ilaçlama yaptığını bilmiyorum. Sadece telefon görüşmesi yaptım ve Doğan’ı yönlendirdim. 15 Kasım günü Doğan C. bana kendisini polislerin aradığını, ilaçlama yaptığı otelde zehirlenme olaylarının olduğunu, bundan dolayı kendisini çağırdıklarını söyledi. O gün Fatsa’da yaşayan oğlum Serkan da İstanbul’a gelmişti. İkisi numune teslim etmek için otele gittiler. Sonrasında da gözaltına alındıklarını öğrendim.”

“Bizim hiçbir kusurumuz olamaz”

Şüpheli kendisine yöneltilen, 'İşe alımlarınızda herhangi bir şart var mıdır? Sizinle çalışmak isteyenin ne gibi belgelere ve sertifikalara sahip olması gerekir. Hizmet içi eğitimleriniz var mıdır?' sorusuna 'İşe alımda işi bilme şartı vardır, bilmiyorsa almayız. İlaçlamaya yönelik eğitim belgesi şartı vardır. Herhangi bir hizmet içi eğitimimiz yoktur' dedi.

Şüpheli yine kendisine sorulan, 'Bu iş yerini açmadan önce hangi iş alanında faaliyet gösterirdiniz?' sorusuna ise, 'Ben normalde kalıpçı ustasıyım. İnşaatlarda kalıpçılık yapardım. Emekliyim. Emekli olduktan sonra bu işe girdim' şeklinde yanıt vererek, 'Meydana gelen ölüm ve yaralama olaylarında benim şirketimin bir kusuru olamaz. Ayrıca böyle bir olay yaşandığı için her insan gibi ben de üzgünüm' dedi.

“Daha önce ilaçlama yaptığım yerlerde hiçbir sorun olmadı”

Otelde ilaçlamayı yapan şüpheli Doğan C. ise, 'DSS şirketinde günlük ihtiyaç dahilinde 2-3 aydır çalışmaktayım. İş yerine başladığım zaman şirket yetkilileri tarafından ilaçlama eğitimi aldım. Zaten çalışanların tamamına bu eğitimi veriyorlar. 

Söz konusu otelin ilaçlamasını Ağustos ayında ben yaptım. Yaptığım ilaçlamada 'Alfasc' ve 'Cypermetrin' isimli ilaçları birer kapak olmak üzere suyla karıştırarak ilaç haline getirdikten sonra püskürtme yoluyla uygulamayı yaptım. Bu ilaçlamayı yaparken sadece toz maskesi kullanırım. İlaçlama sonrası kendimde herhangi bir rahatsızlık hissetmedim. 

Otel daha sonra tekrar ilaçlanması amacıyla bana ulaşıldı. Bunun üzerine gerekli ilaçlamayı yapmak için otele geçtim. Resepsiyonda duran kişiyle görüşerek ilaçlama şirketinden geldiğimi, aynı odanın tekrardan ilaçlanacağını söyledim, resepsiyonun hemen yanında bulunan 101 numaralı oda olan yerin kapısını açarak içeriye girdim. İçeride bir önceki ilaçlamada kullanmış olduğum 'Alfasc' ve 'Cypermetrin' isimli ilaçları suyla aynı ölçüde karıştırarak 1 litrelik sprey pompayla ilaçlamasını yaptım. Bu ilaçlama esnasında biz çalışanlar zaten oda içerisinde ilaç kokusunun dağılmaması amacıyla tuvalet ve benzeri havalandırma boşluğu olan bölümlerin kapılarına bant çekerek kokunun sızmasını engellemek amacıyla önlem alıyoruz. Olay gününde ben ilaçlama yapmadan önce gerekli sızmaları engellemek amaçlı tuvalet kapısının bantlamasını özenle yaptım. Hatta ilaçlama bittikten sonra çıkarken oda kapısını da bantladım, sonra da otelden ayrıldım. Benim daha önceki yapmış olduğum ilaçlamalarda şimdiye kadar herhangi bir sorun olmadı' dedi.

İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
