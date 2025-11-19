onedio
Böcek Ailesi Zehirlenmişti: Günün Her Saatinde Dolu Olan Ortaköy Haberler Sonrasında Boş Kaldı

İsmail Kahraman
Gündem Editörü
19.11.2025 - 09:54

Almanya’dan tatile gelen 4 kişilik Böcek ailesi zehirlenerek hayatını kaybetmişti. Ailenin Fatih’te bir otelde konakladığı ve gün boyu İstanbul’un en uğrak yerlerinden Ortaköy’deki işletmelerden midye, kumpir, kokoreç ve lokum gibi ürünler yediği ortaya çıkmıştı. Ailenin hayatını kaybetmesi ile ilgili düzelenen ön Adli Tıp Raporu’nda ise ilk bulgular için kimyasal zehirlenme üzerinde durulmuş ancak kesin sonucun henüz belli olmadığı duyurulmuştu. Böcek ailesinin feci ölümü sonrasında günün her saatinde insan kalabalığının olduğu Ortaköy’ün boş kaldığı görüldü. Ortaköy esnafı sık sık vatandaşları rahatsız edici davranışları ile de gündeme geliyordu.

Böcek ailesinin zehirlenerek hayatını kaybetmesi gündemdeki yerini koruyor.

4 kişilik ailenin henüz kesin olarak neden zehirlendiği belli olmadı ancak ön Adli Tıp Raporu’nda kimyasal zehirlenme ihtimalinden bahsedildi.

Ailenin gün içerisinde Ortaköy civarında esnaftan yemek yediği de öğrenilmişti. Ortaköy’de midye, lokum ve kokoreç satan ve kafe işleten 4 kişi de olay sonrasında tutuklanmıştı.

Sözcü’de yer alan habere göre, ailenin Ortaköy'de kumpir ve midye dolma tükettiklerinin ulusal basında haberleştirilmesinin ardından vatandaşlarda söz konusu işletmelere yönelik büyük bir çekingenlik ortaya çıktı.

Günün her saatinde yoğun bir talebin olduğu Ortaköy'deki işletmeciler adeta sinek avlarken, esnaf ise yaşananlar nedeniyle mağdur olduklarını belirtiyor.

Ortaköy esnafı daha önce de haberlere konu olmuştu.

İstanbul’un en turistik bölgelerinden biri olan Ortaköy’de bulunan esnaflar, basında sık sık turistleri ve çevredeki vatandaşları rahatsız edecek şekilde bağırarak müşteri çekmeye çalıştığı için yer alıyordu.

Ayrıca Böcek ailesinin hayatını kaybetmesi nedeniyle tutuklanan midyeci Y.D.’nin nitelikli dolandırıcılıktan 11 suç kaydı, G.M.T. isimli işletmenin sahibi E.E’nin ‘Görevi yaptırmamak için direnme’ ve ‘kasten yaralama’dan iki suç kaydı, lokumcu F.T.’nin ‘Taksirle yaralama’dan bir suç kaydı olduğu ortaya çıkmıştı.

