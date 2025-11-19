Böcek Ailesi Zehirlenmişti: Günün Her Saatinde Dolu Olan Ortaköy Haberler Sonrasında Boş Kaldı
Almanya’dan tatile gelen 4 kişilik Böcek ailesi zehirlenerek hayatını kaybetmişti. Ailenin Fatih’te bir otelde konakladığı ve gün boyu İstanbul’un en uğrak yerlerinden Ortaköy’deki işletmelerden midye, kumpir, kokoreç ve lokum gibi ürünler yediği ortaya çıkmıştı. Ailenin hayatını kaybetmesi ile ilgili düzelenen ön Adli Tıp Raporu’nda ise ilk bulgular için kimyasal zehirlenme üzerinde durulmuş ancak kesin sonucun henüz belli olmadığı duyurulmuştu. Böcek ailesinin feci ölümü sonrasında günün her saatinde insan kalabalığının olduğu Ortaköy’ün boş kaldığı görüldü. Ortaköy esnafı sık sık vatandaşları rahatsız edici davranışları ile de gündeme geliyordu.
Böcek ailesinin zehirlenerek hayatını kaybetmesi gündemdeki yerini koruyor.
Ortaköy esnafı daha önce de haberlere konu olmuştu.
