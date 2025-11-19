Beyoğlu'nda Bir Kafede Kahvesine Bulaşık Deterjanı Koyulan 26 Yaşındaki Ayben Yaşam Savaşı Veriyor

Beyoğlu'nda kafeye giden 26 yaşındaki kadının kahve siparişini bir çalışan, şişelere koyulan bulaşık deterjanıyla hazırladı. Genç kadın kahveyi içtikten sonra zehirlenirken, 2 şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi. Olaya ilişkin 2 şüpheli hakkında ev hapsi ve yurt dışı çıkış yasağı kararı verildi.
Olay, dün saat 13.00 sıralarında Beyoğlu Ömer Avni Mahallesi'ndeki bir kafede meydana geldi.
Kadının hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.
