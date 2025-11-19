Beyoğlu'nda Bir Kafede Kahvesine Bulaşık Deterjanı Koyulan 26 Yaşındaki Ayben Yaşam Savaşı Veriyor

Polis ekiplerinin yaptığı incelemelerde, E.Ö.(52) isimli şahsın kızlarının işletmiş olduğu kafede bulunan şişelere deterjanı koyduğu, kadının içtiği kahvenin endüstriyel bulaşık deterjanı ile yapıldığı belirlendi.

Kahveyi yapan şahsın M.A.(50) olduğu tespit edilirken, işletme sahibi G.S.Ö.(26) ve S.N.Ö.(28) isimli şüpheliler yakalandı. Polis ekipleri işletmeyi mühürlerken, yakalanan 2 şüpheli hakkında ev hapsi ve yurt dışı çıkış yasağı kararı verildi.

Polis ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından E.Ö. (52), M.A. (50), G.S.Ö. (26) ve S.N.Ö. (28) gözaltına alındı. Şüpheliler emniyet sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadelerinin ardından M.A. ile S.N.Ö, hakkında yurt dışı çıkış yasağı ile ev hapsi kararı verilirken, diğer iki şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verildi.