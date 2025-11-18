onedio
4 Kişi Gözaltında: İstanbul Beyoğlu’nda Kahve İçen Genç Kadın Yaşam Savaşı Veriyor

4 Kişi Gözaltında: İstanbul Beyoğlu’nda Kahve İçen Genç Kadın Yaşam Savaşı Veriyor

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
18.11.2025 - 18:43

İstanbul’un en kalabalık bölgelerinden Beyoğlu’nda bir işletmede kahve içen 26 yaşındaki Ayben Ö.T. sonrasında fenalaştı. Hastaneye kaldırılan genç kadının zehirlendiği belirlenirken, polis ekipleri işletmenin sahiplerini ve çalışanları gözaltına aldı. Polis ekiplerinin yaptığı incelemede genç kadının kahvesine yanlışlıkla endüstriyel bulaşık deterjanı konulduğu tespit edildi. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alınırken, işletme sahibi ve kahveyi yapan çalışan adliyeye sevk edildi.

İstanbul Beyoğlu’ndaki korkunç olay dün öğle saatlerinde Ömer Avni Mahallesi'ndeki bir kafede gerçekleşti.

Arkadaşlarıyla birlikte kafeye giden Ayben Ö.T. (26) isimli kadın kahve sipariş etti. İşletme sahibi E.Ö.'nin kahve yerine bulaşık deterjanı koyduğu şişeden 50 yaşındaki M.A. isimli çalışan kadının siparişini hazırladı. Kahveyi içen genç kadın rahatsızlanarak hastaneye gitti. Sağlık ekipleri, kadının zehirlendiği belirlerken, polis ekipleri olayla ilgi çalışma başlattı.

Genç kadının hayati tehlikesi bulunuyor.

Hastaneye kaldırılan genç kadının hayati tehlikesi devam ederken, polis ekiplerinin yaptığı incelemelerde, E.Ö.(52) isimli şahsın kızlarının işletmiş olduğu kafede bulunan şişelere deterjanı koyduğu, kadının içtiği kahvenin yanlışlıkla endüstriyel bulaşık deterjanı ile yapıldığı belirlendi.

Kahveyi yapan şahsın M.A.(50) olduğu tespit edilirken, işletme sahibi G.S.Ö.(26) ve S.N.Ö.(28) isimli şüpheliler emniyete götürüldü. İşletme mühürlendiği öğrenildi. 

Öte yandan, genç kızın İstanbul Teknik Üniversitesi Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği Bölümünden 2023 yılında mezun olduğu öğrenildi.

Baba E.Ö.(52) ve diğer işletme sahibi G.S.Ö.'nin (26) ifadelerine başvurulurken, kahveyi yapan M.A.(50) ve olay anında kafede bulunan işletme sahibi S.N.Ö.(28) isimli şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından 'şüpheli' sıfatıyla adliyeye sevk edildi.

İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner genç kadının durumunun iyiye gittiğini açıkladı.

'17 Kasım 2025 tarihinde A. Ö. T. isimli hasta, dışarıda kahve içtikten sonra gelişen dilde ödem, nefes darlığı ve epigastrik ağrı şikayetleriyle Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanemizin acil servisine başvurmuş ve müdahalesi yapılmıştır. Tedavi ve müdahale sürecinde hastada kostik madde alımı şüphesi oluşmasının ardından acil endoskopi yapılmak üzere başka hastaneye sevki kararlaştırılmıştır.

Ancak hasta ve yakını, sevk için beklemeyerek kendi istekleriyle hastaneden ayrılarak aynı gün Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi acil servisine başvurmuş, burada ön tetkikleri tamamlanmış ve endoskopi işlemi gerçekleştirilmiştir. Burada yapılan endoskopide hastada mide ve özofagusta hiperemi saptanmıştır. İşlem sonrası solunum yolundaki ödem nedeniyle hasta entübe edilerek yoğun bakımda takibe alınmıştır.

Hastamızın bugün genel durumu iyiye gitmekte olup, solunum desteğinden ayrılmış durumda yoğun bakımda takip ve tedavisi devam etmektedir.'

