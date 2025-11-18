4 Kişi Gözaltında: İstanbul Beyoğlu’nda Kahve İçen Genç Kadın Yaşam Savaşı Veriyor
İstanbul’un en kalabalık bölgelerinden Beyoğlu’nda bir işletmede kahve içen 26 yaşındaki Ayben Ö.T. sonrasında fenalaştı. Hastaneye kaldırılan genç kadının zehirlendiği belirlenirken, polis ekipleri işletmenin sahiplerini ve çalışanları gözaltına aldı. Polis ekiplerinin yaptığı incelemede genç kadının kahvesine yanlışlıkla endüstriyel bulaşık deterjanı konulduğu tespit edildi. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alınırken, işletme sahibi ve kahveyi yapan çalışan adliyeye sevk edildi.
İstanbul Beyoğlu’ndaki korkunç olay dün öğle saatlerinde Ömer Avni Mahallesi'ndeki bir kafede gerçekleşti.
Genç kadının hayati tehlikesi bulunuyor.
Kahvenin yapıldığı anlar 👇
İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner genç kadının durumunun iyiye gittiğini açıkladı.
