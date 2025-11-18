İnternette Cloudflare Krizi: YouTube, X (Twitter), ChatCPT, Spotify ve Gemini Etkilendi
Dünyanın dört bir yanından milyonlarca internet kullancısı öğle saatlerinde başlayan internet problemi nedeniylele sitelere erişim sağlamayadı. Spotify, Youtube, X (Twitter) ile birlikte, ChatGPT ve Gemini gibi sitelere de giriş yapılmadı. Yaşanan internet sorununun sebebinin Cloudflare yüzünden olduğu ortaya çıktı. İnternet güvenliği ve alan adı sunucusu hizmetleri sağlayan ABD merkezli bir şirket olan Cloudflare’dan ise yaşanan sorunun nedeni ile henüz bir açıklama gelmedi.
Türkiye’de öğle saatlerinde başlayan internet erişim probleminin dünya genelinde birçok ülkede olduğu ortaya çıktı.
İnternet kesintilerinden etkilenen dev firmalar 👇
İnternet kesintisine neden olan Cloudflare nedir?
