İnternette Cloudflare Krizi: YouTube, X (Twitter), ChatCPT, Spotify ve Gemini Etkilendi

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
18.11.2025 - 18:09

Dünyanın dört bir yanından milyonlarca internet kullancısı öğle saatlerinde başlayan internet problemi nedeniylele sitelere erişim sağlamayadı. Spotify, Youtube, X (Twitter) ile birlikte, ChatGPT ve Gemini gibi sitelere de giriş yapılmadı. Yaşanan internet sorununun sebebinin Cloudflare yüzünden olduğu ortaya çıktı. İnternet güvenliği ve alan adı sunucusu hizmetleri sağlayan ABD merkezli bir şirket olan Cloudflare’dan ise yaşanan sorunun nedeni ile henüz bir açıklama gelmedi.

Türkiye’de öğle saatlerinde başlayan internet erişim probleminin dünya genelinde birçok ülkede olduğu ortaya çıktı.

Milyonlarca kişinin kullandığı sosyal medyalara, yapay zeka araçlarına erişim sağlanamadı. Türkiye’den de birçok internet sitesi kesintilerden etkilenirken, Spotify, Youtube, X (Twitter) ile birlikte, ChatCPT ve Gemini gibi milyonlarca kullanıcı olan sitelere saatler süren erişim sorunu yaşandı.

Ayrıca dünya genelinde bankların sistemlerine de giriş yapılmadı.

İnternet kesintilerinden etkilenen dev firmalar 👇

İnternet kesintisine neden olan Cloudflare nedir?

ABD merkezli bir teknoloji devi olan Cloudflare, içerik dağıtım ağı, DDoS koruması, internet güvenliği ve alan adı sunucusu hizmetleri sağlıyor. Ulusal çapta site güvenliğini sağlama amacıyla hizmetleri yaygın kullanılan Cloudflare, alan adlarını IP adresine çevirir. Akıllı yönlendirme algoritmaları kullanarak trafiği en hızlı ağ yollarından geçirir. Bu sayede kullanıcıların en yakın sunucudan içerik almasını sağlar. 'Cloudflare ağında dahili bir sunucu hatası' şu an dünya üzerinde gidirilmiş görünüyor.

