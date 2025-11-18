TÜİK İşsizlik Rakamlarını Açıkladı: Üçüncü Çeyrekte 3 Milyon 10 Bin İşsiz
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan 2025 yılının üçüncü çeyreği (Temmuz-Eylül) işgücü istatistikleri, işsiz sayısının ve oranının son çeyrekte büyük bir değişim göstermediğini ortaya koydu. Mevsim etkilerinden arındırılmış işsizlik oranı bir önceki çeyreğe göre sabit kalarak yüzde 8,5 seviyesinde gerçekleşti. Bu oran, geçen yılın aynı dönemine göre ise 0,2 puanlık bir düşüşe işaret ediyor.
Bu dönemde mevsim etkisinden arındırılmış işsiz sayısı 26 bin kişilik bir azalışla 3 milyon 10 bin kişi olarak tespit edildi.
Özellikle genç nüfusta gözlemlenen düşüş dikkat çekti.
TÜİK demiş 3 milyon 10 bin demek ki neymiş 6 milyon 20 bin
780 lira gss primi 3 milyona çarpınca hükümet için baya gelir