onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
TÜİK İşsizlik Rakamlarını Açıkladı: Üçüncü Çeyrekte 3 Milyon 10 Bin İşsiz

TÜİK İşsizlik Rakamlarını Açıkladı: Üçüncü Çeyrekte 3 Milyon 10 Bin İşsiz

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
18.11.2025 - 14:30

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan 2025 yılının üçüncü çeyreği (Temmuz-Eylül) işgücü istatistikleri, işsiz sayısının ve oranının son çeyrekte büyük bir değişim göstermediğini ortaya koydu. Mevsim etkilerinden arındırılmış işsizlik oranı bir önceki çeyreğe göre sabit kalarak yüzde 8,5 seviyesinde gerçekleşti. Bu oran, geçen yılın aynı dönemine göre ise 0,2 puanlık bir düşüşe işaret ediyor.

Detaylar 👇

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Bu dönemde mevsim etkisinden arındırılmış işsiz sayısı 26 bin kişilik bir azalışla 3 milyon 10 bin kişi olarak tespit edildi.

Bu dönemde mevsim etkisinden arındırılmış işsiz sayısı 26 bin kişilik bir azalışla 3 milyon 10 bin kişi olarak tespit edildi.

Cinsiyet bazında bakıldığında işsizlik oranı erkeklerde yüzde 7, kadınlarda ise belirgin şekilde yüksek kalarak yüzde 11,2 oldu.

İşgücü piyasasındaki bir diğer olumlu gelişme ise istihdamda görülen artış oldu. İstihdam edilenlerin sayısı üçüncü çeyrekte 65 bin kişi artarak 32 milyon 558 bin kişiye ulaştı. Mevsim etkilerinden arındırılmış istihdam oranı yüzde 49,0 ile sabit kalırken, kadınların istihdam oranı yüzde 32,1, erkeklerin oranı ise yüzde 66,2 olarak ölçüldü.

İşgücüne katılım oranı da 39 bin kişilik artışla yüzde 53,5 seviyesinde gerçekleşti. Bu oran, erkeklerde yüzde 71,2 iken kadınlarda yüzde 36,2'de kaldı.

Özellikle genç nüfusta gözlemlenen düşüş dikkat çekti.

Özellikle genç nüfusta gözlemlenen düşüş dikkat çekti.

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki çeyreğe göre 0,5 puan azalarak yüzde 15,3 seviyesine geriledi. Genç erkeklerde yüzde 11,7 olan bu oran, genç kadınlarda yüzde 21,8 olarak tahmin edildi.

İşgücü piyasasındaki önemli bir gösterge olan atıl işgücü oranı ise belirgin bir iyileşme gösterdi. Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerin toplamından oluşan atıl işgücü, 2,6 puanlık düşüşle yüzde 29,4 seviyesine indi.

Sektörel istihdam dağılımında ise hizmet sektörü 159 bin kişilik artışla yükselişini sürdürdü ve toplam istihdamın yüzde 59,3'ünü oluşturdu. Sanayi sektöründe ise 147 bin kişilik bir azalış kaydedildi. Haftalık ortalama fiili çalışma süresi de 0,4 saat artarak 42,5 saate ulaştı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisansa başladım. Bir yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri dönüştürüp insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
Murat

TÜİK demiş 3 milyon 10 bin demek ki neymiş 6 milyon 20 bin

Kedi Topu

780 lira gss primi 3 milyona çarpınca hükümet için baya gelir