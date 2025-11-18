TÜİK İşsizlik Rakamlarını Açıkladı: Üçüncü Çeyrekte 3 Milyon 10 Bin İşsiz

Cinsiyet bazında bakıldığında işsizlik oranı erkeklerde yüzde 7, kadınlarda ise belirgin şekilde yüksek kalarak yüzde 11,2 oldu.

İşgücü piyasasındaki bir diğer olumlu gelişme ise istihdamda görülen artış oldu. İstihdam edilenlerin sayısı üçüncü çeyrekte 65 bin kişi artarak 32 milyon 558 bin kişiye ulaştı. Mevsim etkilerinden arındırılmış istihdam oranı yüzde 49,0 ile sabit kalırken, kadınların istihdam oranı yüzde 32,1, erkeklerin oranı ise yüzde 66,2 olarak ölçüldü.

İşgücüne katılım oranı da 39 bin kişilik artışla yüzde 53,5 seviyesinde gerçekleşti. Bu oran, erkeklerde yüzde 71,2 iken kadınlarda yüzde 36,2'de kaldı.