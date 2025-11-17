Ev Ekonomisinin En Büyük Düşmanları: Kapalıyken Bile Elektrik Harcayan 8 Cihaz

Enerji uzmanlarının 'gizli tüketim' olarak adlandırdığı durum, kapalı ya da bekleme modundayken enerji tüketimine devam eden elektronik cihazlardan kaynaklanıyor. ABD bazlı Doğal Kaynaklar Savunma Konseyi (NRDC) verilerine göre, evinizdeki toplam elektrik tüketiminin yaklaşık yüzde 23’ü belirli cihazlar tarafından sömürülüyor. Bu durum, yıl boyunca yüzlerce liralık ek maliyete yol açarak faturalarınızı sessizce kabartıyor. Peki evinizde en çok gizli tüketim yapan ve prizden çekmeniz gereken o 8 cihaz hangileri?

