onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Ev Ekonomisinin En Büyük Düşmanları: Kapalıyken Bile Elektrik Harcayan 8 Cihaz

Ev Ekonomisinin En Büyük Düşmanları: Kapalıyken Bile Elektrik Harcayan 8 Cihaz

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
17.11.2025 - 15:05

Enerji uzmanlarının 'gizli tüketim' olarak adlandırdığı durum, kapalı ya da bekleme modundayken enerji tüketimine devam eden elektronik cihazlardan kaynaklanıyor. ABD bazlı Doğal Kaynaklar Savunma Konseyi (NRDC) verilerine göre, evinizdeki toplam elektrik tüketiminin yaklaşık yüzde 23’ü belirli cihazlar tarafından sömürülüyor. Bu durum, yıl boyunca yüzlerce liralık ek maliyete yol açarak faturalarınızı sessizce kabartıyor. Peki evinizde en çok gizli tüketim yapan ve prizden çekmeniz gereken o 8 cihaz hangileri?

Detaylar 👇

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Gizli tüketimde başı çeken cihazlar genellikle dijital ekran, sensör veya zamanlayıcı bulunduranlar oluyor.

Gizli tüketimde başı çeken cihazlar genellikle dijital ekran, sensör veya zamanlayıcı bulunduranlar oluyor.

  • Isıtıcılar: Portatif elektrikli ısıtıcılar, yangın riskinin yanı sıra, dijital kontrollere sahip oldukları için kapalıyken bile güç çekmeye devam eder. Güvenlik ve tasarruf için kış sonunda tamamen prizden çekilmelidir.

  • Televizyonlar ve Konsollar: Standby modunda 2 ila 54 watt arasında tüketim yapan modern TV'ler ve özellikle oyun konsolları ile uydu/kablo alıcıları, evdeki en yüksek gizli tüketim kalemlerindendir. Uzun süre kullanılmayacaksa fişten çekilmeleri gerekir.

  • Zamanlayıcılı Mutfak Aletleri: Dijital saatli mikrodalgalar, fırınlar ve kahve makineleri, programlama özelliği kullanılmıyorsa sürekli düşük güç harcar.

  • Bilgisayar ve Ev-Ofis Ekipmanları: Masaüstü bilgisayarlar, yazıcılar ve tarayıcılar bekleme modunda bile enerji kullanarak yıllık ciddi maliyetler oluşturur. Kullanılmadıklarında fişlerinin çekilmesi, özellikle iş seyahatlerinde büyük tasarruf sağlar.

  • Ek Risk Barındıranlar: Havlu ısıtıcıları (bazı modellerde açma-kapama anahtarı bile yoktur) ve nemli ortamda unutulan saç şekillendiriciler (tüketimden ziyade kısa devre riski nedeniyle) de mutlaka kontrol edilmelidir.

Bu enerji hırsızlarına karşı en etkili mücadele, az kullanılan cihazların fişini çekmekle başlar.

Bu enerji hırsızlarına karşı en etkili mücadele, az kullanılan cihazların fişini çekmekle başlar.

Belirli adımlarla gereksiz tüketimin önüne geçilebilir.

  • Çoklu Akım Korumalı Prizler: Konsol ve TV gibi çoklu cihazları tek bir prizde toplayıp, tek bir adımla tümünün elektriğini kesebilirsiniz.

  • Güç Tasarrufu Modları: Bilgisayar, TV ve konsollardaki 'hızlı başlatma/quick start' gibi ekstra enerji harcayan özellikleri kapatın.

  • Akıllı Seçimler: Yeni bir cihaz alırken, eski modellere göre çok daha az standby tüketimi olan ve enerji etiketi yüksek ürünleri tercih edin.

Bu basit adımlar, hem faturanızın düşmesine hem de çevrenin korunmasına önemli ölçüde katkı sağlayacaktır.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisansa başladım. Bir yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri dönüştürüp insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
2
2
1
1
1
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın