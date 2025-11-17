Türk Vatandaşların Gözdesi Altın Vize Uygulamasında Yeni Dönem: Kurallar Sıkılaşıyor!

Yeni düzenlemelerle birlikte, sanayi bölgeleri, arsalar ve uzun süreli kiralama projeleri de dahil olmak üzere tüm gayrimenkul yatırımları için aynı koşulların izlenmesi zorunlu hale getiriliyor. Gayrimenkul alımlarında noter tasdikli sözleşmelerle birlikte sigorta kanıtı ve belirlenmiş konut büyüklüğü şartı aranacak.

Altın Vize başvurularının artık çevrimiçi ortamdan yapılabilmesi, sürecin hızlanmasını sağlayacak önemli bir yenilik. Ancak yetkililer, yeni şartların alımları hızlandırırken aynı zamanda yatırımcı kalitesini de artıracağını belirtiyor.