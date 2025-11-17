onedio
Türk Vatandaşların Gözdesi Altın Vize Uygulamasında Yeni Dönem: Kurallar Sıkılaşıyor!

Türk Vatandaşların Gözdesi Altın Vize Uygulamasında Yeni Dönem: Kurallar Sıkılaşıyor!

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
17.11.2025 - 14:21

Yunanistan’ın, üçüncü ülke vatandaşlarına oturma izni sağlayan ve Türk yatırımcıların yoğun ilgi gösterdiği Altın Vize programında köklü bir değişim süreci başlıyor. Program, başvuruların dijitalleştirilmesiyle kolaylaşırken, getirilen yeni ve sıkı kurallar ile yatırımcı kalitesini artırmayı ve konut piyasasındaki spekülatif hareketleri sınırlamayı hedefliyor. 

Detaylar 👇

Türklerin başvurularda yüzde 14'lük bir paya sahip olduğu bu programda, 2024 ve 2025 yılları arasında Türk yatırımcıların ilgisi yüzde 46 oranında artmıştı.

Türklerin başvurularda yüzde 14’lük bir paya sahip olduğu bu programda, 2024 ve 2025 yılları arasında Türk yatırımcıların ilgisi yüzde 46 oranında artmıştı.

Yeni düzenlemelerle birlikte, sanayi bölgeleri, arsalar ve uzun süreli kiralama projeleri de dahil olmak üzere tüm gayrimenkul yatırımları için aynı koşulların izlenmesi zorunlu hale getiriliyor. Gayrimenkul alımlarında noter tasdikli sözleşmelerle birlikte sigorta kanıtı ve belirlenmiş konut büyüklüğü şartı aranacak.

Altın Vize başvurularının artık çevrimiçi ortamdan yapılabilmesi, sürecin hızlanmasını sağlayacak önemli bir yenilik. Ancak yetkililer, yeni şartların alımları hızlandırırken aynı zamanda yatırımcı kalitesini de artıracağını belirtiyor.

Programın en dikkat çekici değişikliklerinden biri, yeni yatırımlar için 2024 itibarıyla kısa dönem kiralamaların yasaklanması.

Programın en dikkat çekici değişikliklerinden biri, yeni yatırımlar için 2024 itibarıyla kısa dönem kiralamaların yasaklanması.

Bunun yerine, uzun süreli kira ve zaman paylaşımı (Devre mülk) modelleri teşvik edilecek. Bu adımla, hızla satılan veya anında kiraya verilen mülkler nedeniyle Altın Vize’de değişikliğe giden Yunan hükümeti, spekülatif konut alımlarını sınırlamayı ve Yunan vatandaşları için uzun süreli konut arzını artırmayı amaçlıyor. 

Yunanistanın Göç ve Sığınma Bakanı Thanos Plevris, bu yeni çerçevenin konut seçeneklerini artırdığını, sanayi ve ticari binaların konuta dönüştürülmesini teşvik ettiğini ve yatırım eşiklerini yükselttiğini ifade etti. Ayrıca, metruk sanayi yapılarının yenilenmesi ve tarihi yapıların restore edilmesi için teknik rapor zorunluluğu da getiriliyor. Bu yaklaşımın daha dengeli ve işlevsel bir konut piyasası yaratacağı öngörülüyor.

