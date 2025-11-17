onedio
Bir Zamanlar Sofralarımızdan Eksik Olmuyordu: Şimdi İse Tarlalarını Komandolar Dronla Koruyor!

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
17.11.2025 - 09:59

Ekonomik koşulların yıllar içinde değişmesiyle birlikte bir zamanlar herkesin sofrasından eksik olmayan ürünler bile piyasada büyük yatırımlar olarak görülmeye başlandı. Balıkesir'in Edremit ilçesinde bu ekonomik değişimin şok edici örnekleri göz önüne geliyor. Bir dönemler en düşük gelir grubunun sofrasından eksik olmayan temel gıdalar bile artık günümüzde hasat döneminde özel güvenlik önlemleriyle korunuyor. 

Kaynak: AA

Gıda fiyatlarındaki akıl almaz artış, henüz dalındaki ürünleri bile hırsızların hedefi haline getirdi.

Balıkesir'in zeytincilikle ünlü Edremit ilçesi bu durumun en somut örneğini yaşıyor. Gündüz çiftçilerin titizlikle baktığı zeytinler, gece olduğunda jandarma ve komando ekiplerinin yoğun çabasıyla korunuyor. Asayiş timleri, zeytin hırsızlıklarını önlemek ve mahsullerden kayıp verilmesini engellemek amacıyla tüm kırsal mahallelerde devriye geziyor. Bu ürün, bölge halkının en önemli geçim kaynaklarından biri olmasından dolayı, alınan güvenlik önlemleri en üst düzeye çıkarılmış durumda.

Güvenlik çemberi sadece tarlalarla sınırlı kalmıyor.

Edremit Vergi Dairesi ve İlçe Jandarma Komutanlığı personellerinden oluşan özel ekipler, zeytin alım satım noktalarında da sıkı denetimler yürütüyor. Kamera kayıtları, müstahsil makbuzları ve tüm alım-satım işlemleri detaylıca incelenerek dolandırıcılık ve zeytin hırsızlığının önüne geçilmesi hedefleniyor. Bu yoğun çaba, ekonomik değerinin zirveye ulaştığı zeytinin güvenli bir şekilde sofralara ulaşması için büyük önem taşıyor.

