Bir Zamanlar Sofralarımızdan Eksik Olmuyordu: Şimdi İse Tarlalarını Komandolar Dronla Koruyor!

Ekonomik koşulların yıllar içinde değişmesiyle birlikte bir zamanlar herkesin sofrasından eksik olmayan ürünler bile piyasada büyük yatırımlar olarak görülmeye başlandı. Balıkesir'in Edremit ilçesinde bu ekonomik değişimin şok edici örnekleri göz önüne geliyor. Bir dönemler en düşük gelir grubunun sofrasından eksik olmayan temel gıdalar bile artık günümüzde hasat döneminde özel güvenlik önlemleriyle korunuyor.

Detaylar 👇

Kaynak: AA